台大AZ+莫德納混打試驗最新！張上淳揭28天後數據：間隔長效果較佳

▲第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會，台大副校長張上淳出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內有望於本月進行AZ+BNT混打，而本土AZ+莫德納臨床試驗也有新的進展。台大副校長、指揮中心專家小組召集人張上淳透露，台大醫院方面收案400人都已經完成28天後抽血數據分析，AZ+莫德納抗體反應與兩劑莫德納相當，其中又以間隔8週者效果比間隔4週要好，後續還會進行3個月後追蹤。

疾病管制署今日召開「第十屆東南亞及西太平洋雙區聯合應用流行病學研討會」，共有來自東南亞及西太平洋雙區域及歐、美、非洲等多個具全球和區域影響力之公共衛生及防疫專家齊聚一堂，藉此交流傳染病監測與疫情調查，並分享COVID-19防治經驗，張上淳也出席該研討會。

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張上淳接受訪問談及台大醫院混打臨床試驗進度，AZ+莫德納已經有初步結果，至於AZ+高端則還在進行當中。在AZ+莫德納部分，總計收案400人，並分成4組，分別是：AZ+AZ（間隔8週）、AZ+莫德納（間隔4週）、AZ+莫德納（間隔8週）、莫德納+莫德納（間隔4週），在接種完第二劑以後，隔2週（14天）、4週（28天）、3個月都會抽血看中和抗體效價變化。

張上淳表示，目前已經完成第28天抗體效價結果分析，AZ+莫德納效果是高於兩劑AZ，和兩劑莫德納相當；若進一步細看混打間隔4週與間隔8週兩組，時間間隔較長者效價略好，但兩者差異不大，也意味混打時間隔久一點沒什麼關係，相關成果也將進行發表。

由於mRNA疫苗第二劑副作用比較強烈，被問及混打與兩劑莫德納第二劑哪一方副作用比較明顯，張上淳說，AZ+莫德納混打出現副作用的反應人數比例比較高，至於副作用兩者強度則差不多。