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夜宿凱道被說寒酸、跑光　游淑慧嗆陳亭妃：問過媽祖感受嗎？

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨夜宿凱道49天活動第2天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

12月18日舉行4大公投，國民黨台北市議員羅智強等人發起「夜宿凱道49天」，被說寒酸、白天跑光。民進黨立委陳亭妃說，大家都問國民黨能撐多久，沒想到只撐1天。對此，國民黨台北市議員游淑慧反嗆陳亭妃，「一天到晚在立法院大小聲、酸言酸語…扮慈悲媽祖？」、「有問過媽祖的感受嗎」、「讓媽祖自由」。

游淑慧表示，魷魚遊戲的cosplay，只能在馬路上自嗨、直播，執政黨大立委心血來潮就能在電視劇豪華客串，執政黨那些大立委和側翼這兩天一直在嘴羅智強撐不久，嘲笑他們寒酸，以前民進黨號稱草根政黨，說自己都是赤腳拚搏，兩次執政後的民進黨， 多了一堆權貴跟政二代，還找得出一個像羅智強一樣草根和韌命的人嗎？

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關。（圖／記者李毓康攝）

游淑慧指出，沒當兵還質疑人家能不能保台，自己吃國家的、用國家的，卻嘲笑別人寒酸、撐不久，現在的民進黨權力大如天、資源多如海， 辦活動想要提供雙主菜便當也行有餘力，但老人家常講的一句話「囂張沒落魄久」，笑就笑，1218等著民意的反撲吧！

游淑慧還說，都是六年級生，還是滿意自己的300元搞定的扮裝，台中市長盧秀燕扮台灣女兵不行，陳亭妃扮中國女神可以。

▼民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）

▲▼民進黨立委陳亭妃扮媽祖客串演出《新台灣奇案》，誓言效法神明大愛慈悲精神。（圖／陳亭妃提供）

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