瑞莎揭全國賽黑幕　基層教練心酸曝「韻律體操界現況」

▲瑞莎控訴全國賽沒軟墊。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者趙蔡州／綜合報導

瑞莎1日在臉書爆料，指全國韻律體操賽沒有軟墊、裁判挑選也有失公平，引發熱議。一名韻律體操教練1日在臉書吐露心聲，表示基層的訓練資源、資金其實都相當缺乏，儘管多年依循正常管道持續反應並期待改善，但總是得不到重視與回應，「最終熱情熄滅時，也是我們這些基層教練離開的時候」。

原PO在臉書說，他們是一群默默在韻律體操基層耕耘的教練，身邊沒有雄厚的資源，能夠在這條艱困的道路上堅持，靠的是對韻律體操的熱情與熱愛，以及選手的貼心與回饋，最後還有家長們的協助與支持，一場賽事能順利進行，背後有多到數不清、默默付出的人員。

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▲瑞莎控訴全國賽沒軟墊。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

台灣近年韻律體操逐漸蓬勃發展，許多縣市也在積極推廣，但各地的訓練站大多借用學校的體育館或活動中心進行訓練，在資源相當欠缺的情形下，凹凸不平的軟墊、不足的空間高度、PU地板或木板上直接鋪地毯、天花板漏水的情形，見怪不怪。

他們這些基層教練們只能盡力在每年的年度計畫中，竭盡所能地找經費及任何訓練資源，就是希望熱愛韻律體操的孩子們，能快樂平安的接受訓練，有朝一日能踏上國際舞台，但很多事受限於法條、學校規定，比賽經費的申請、器材購買、場地的使用與整修等，不說說要就可以得到立即改善的事情。

▲韻律體操教練在臉書吐露心聲，分享韻律體操界目前的情況。（圖／翻攝自Facebook）

她感嘆，選手養成的真實情況是，是他們這些教練們拋家棄子，沒日沒夜的待在體操館喊話鼓舞著選手，帶著年輕時當選手的傷痛，勉強示範著動作，訓練後的休息時間，努力寫著計畫申請經費，安排訓練課表，找尋音樂、編排靈感，與學校、家長及選手溝通，處理各項雜事，又會有什麼時間抱怨、挑剔呢。

她指出，體育基層多年來一直如此，沒成績就沒補助及資源，但沒資源又難以推動體育發展，總是在奧運年關注金牌得主、稱之為台灣之光，但有多少家長願意讓自家小孩，投入資源匱乏、教育制度不全的體育環境呢，全國人民在關注奧運金牌時，有反向思考過，這些金牌哪裡來的，投注在基層的資源究竟有多少。

她最後說，多年來依循正常管道持續反應著，並期待改善，但總是得不到重視與回應，「最終，當熱情熄滅時，也是我們這些基層教練離開的時候」。其他網友看了紛紛表示，「支持基層教練，我們都加油」、「在基層所有的教練們辛苦了，加油」、「希望高層能聽到基層教練的聲音」。

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