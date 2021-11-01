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與病毒共存！南韓無懼日增千例本土個案　今起「第一階段」鬆綁

南韓單日確診仍破千例，其中有近8成都在首都圈，但仍採取「分階段恢復日常生活」要與病毒共存。（翻攝自首爾市政府推特）

圖文／鏡週刊

南韓COVID-19疫情趨緩，但仍是每日新增破千例本土個案，不過考量經濟受創嚴峻，南韓政府宣布今（11月1日）起實施第一階段恢復日常生活的防疫模式，餐廳、咖啡廳等場所不再有營業時間限制，勞動部長安庚德也表示將放寬移工入境限制。

綜合《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今日通報，截至今日0時新增1,686例確診病例，分別為20例境外移入及1,666例本土個案，其中本土個案中有近8成、1,326例都在首都圈；另外，新增19例死亡個案，累計2,858例死亡個案，致死率0.78%，重症患者則目前共有343人，較前一天增加11例。

雖然南韓單日病例仍破千，但是已比前1天減少375例，同時也是時隔5天降至2,000例以下，不過有可能是因為週末檢測量偏低之故。隨著今日起進入「分階段恢復日常生活」的防疫模式，加上週末恰逢萬聖節外出人潮量較多，疫情恐會進一步擴散。

南韓中央對策本部今日宣布實施為期4週的「第一階段恢復日常生活」防疫模式，該措施最大的鬆綁就是餐廳及咖啡廳不再有營業時間限制，但營業性娛樂場所等高危設施營業時間則不得超過晚間12時；此外，政府也放寬首都圈與非首都圈私人聚會人數上限分別增至10人與12人，但是在咖啡廳及餐廳聚會中未接種疫苗者不得超過4人。

南韓中央對策本部表示，全國幼兒園、中小學等各級學校於11月22日全面恢復線下教學，KTV、三溫暖、室內體育設施、營業性娛樂場所、醫療機關、療養設施等，需要出示接種證明或篩檢陰性證明等「防疫通行證」，除了18歲以下未成年、COVID-19痊癒者及特殊原因不能接種者才不用出示通行證。

不過分階段恢復日常措施的過程中，重症病床使用率一旦超過75%，政府就會暫停該項措施，改為啟動「應急計畫」，政府將會擴大「防疫通行證」制度、限縮私人聚會限制措施、禁止療養設施探視，並對相關從業人員進行篩檢以確保床位。

南韓先前為防堵疫情而限制移工入境，且入境者須提交陰性證明及14天檢疫時間，受此影響使移工在疫情前年均5萬人驟減至6、7,000人，造成中小企業、農村及漁村人手嚴重空缺。隨著防疫部門宣布「分階段恢復日常生活」防疫模式，安庚德表示，將廢除每週、每日引進人數限制，最晚從本月底擴大移工引進規模。


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