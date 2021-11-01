遭疑公投logo涉抄襲　民進黨：眾人討論而成、無抄襲問題

記者杜冠霖／台北報導

年底1218公投藍綠激戰，民進黨啟動「4個不同意，台灣更有力」公民投票說明會，台北市議員王鴻薇今天質疑，民進黨為公投說明會專門設計的主視覺圖像，疑似抄襲澳洲某家公司的Logo，對此，民進黨發言人周江杰回應，此類幾何圖形設計，出現相似機會高，民進黨已經進一步優化主視覺，以減少外界誤解。

王鴻薇指出，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已，「堂堂執政黨，花了5800萬預算，結果Logo疑似抄襲，太囧了吧！」

針對公投logo遭質疑抄襲，周江杰回應，公投主視覺起初設計發想是希望集眾人之力，達成「四個不同意，台灣更有力」之概念，因此四個「箭頭」象徵的是四方各出一臂之力，集合成中間一個大叉的意象，確實經過眾人討論凝聚概念而成，並無抄襲問題。

周江杰指出，此類幾何圖形設計，出現相似機會高，亦有網友在付費圖庫找到類似圖案，證明此設計有許多相似概念。因此，民進黨已經進一步優化主視覺，以加強細節的方式呈現，更強化「不同意」的意象，也減少外界誤解。

▼民進黨公投說明會LOGO。（圖／翻攝民進黨提供影片）



▼王鴻薇質疑民進黨公投LOGO抄襲。（圖／翻攝王鴻薇臉書）