少女誣指男友性侵　表哥撂人私刑！電下體逼喝尿還討30萬和解金

▲少女誣指男友性侵，要表哥撂人教訓劈腿男。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

恐怖小情人！桃園市一名16歲王姓少年去年和14歲小女友交往，因女友懷疑王少劈腿，竟向2名表哥指稱遭到性侵，為替表妹出氣，2名表哥找了朋友將王男囚禁輪番凌虐，電擊下體、逼迫喝尿，還向王男父母索討30萬元和解金。警方獲報循線逮人送辦，桃園地檢署1日依傷害、恐嚇取財未遂、妨害自由等罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的2名友人。

警檢調查指出，王姓少年與14歲少女為男女朋友，少女疑似不滿男友劈腿，向2名表哥(去年犯案時未滿18歲)誣指男友性侵，希望男友受到教訓。2名表哥為替表妹出氣，於去年1月2日晚間，找來39歲鄭男、20歲的吳男子及多名友人，組「親友團」將王少約到龜山區壽山巖觀音寺談判，不滿王少矢口否認性侵，眾人持電擊棒、徒手毆打，隨後由壽山巖觀音寺跟著王少所騎機車到他家中，當著其父母面前，強將他押往新北市要他當面向少女道歉。

少女因未到場，「親友團」遂將王姓少年押往新莊區某公寓房間囚禁，分別以鞋墊強塞他嘴巴避免喊叫，輪流以徒手、皮帶毆打，喝令他脫下褲子，持電擊棒電及下體、逼喝尿，要求王少父母支付30萬元和解金才放人。王姓少年父母凌晨時分因籌不出30萬元，擔心兒子持續遭凌虐，連忙報警救人。

警方循線逮到少女2名表哥、鄭、吳男等人到案，少女發現闖下大禍，改口是不滿王男劈腿，才要表哥教訓他，但沒有要求30萬元和解金。桃園地檢署１日分別依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇取財未遂罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的2名友人。