　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女誣指男友性侵　表哥撂人私刑！電下體逼喝尿還討30萬和解金

▲少女誣指男友性侵，要表哥撂人教訓劈腿男。（圖／ET資料照）

▲少女誣指男友性侵，要表哥撂人教訓劈腿男。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

恐怖小情人！桃園市一名16歲王姓少年去年和14歲小女友交往，因女友懷疑王少劈腿，竟向2名表哥指稱遭到性侵，為替表妹出氣，2名表哥找了朋友將王男囚禁輪番凌虐，電擊下體、逼迫喝尿，還向王男父母索討30萬元和解金。警方獲報循線逮人送辦，桃園地檢署1日依傷害、恐嚇取財未遂、妨害自由等罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的2名友人。

警檢調查指出，王姓少年與14歲少女為男女朋友，少女疑似不滿男友劈腿，向2名表哥(去年犯案時未滿18歲)誣指男友性侵，希望男友受到教訓。2名表哥為替表妹出氣，於去年1月2日晚間，找來39歲鄭男、20歲的吳男子及多名友人，組「親友團」將王少約到龜山區壽山巖觀音寺談判，不滿王少矢口否認性侵，眾人持電擊棒、徒手毆打，隨後由壽山巖觀音寺跟著王少所騎機車到他家中，當著其父母面前，強將他押往新北市要他當面向少女道歉。

少女因未到場，「親友團」遂將王姓少年押往新莊區某公寓房間囚禁，分別以鞋墊強塞他嘴巴避免喊叫，輪流以徒手、皮帶毆打，喝令他脫下褲子，持電擊棒電及下體、逼喝尿，要求王少父母支付30萬元和解金才放人。王姓少年父母凌晨時分因籌不出30萬元，擔心兒子持續遭凌虐，連忙報警救人。

警方循線逮到少女2名表哥、鄭、吳男等人到案，少女發現闖下大禍，改口是不滿王男劈腿，才要表哥教訓他，但沒有要求30萬元和解金。桃園地檢署１日分別依傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇取財未遂罪嫌，起訴少女2名表哥及涉案的2名友人。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
疫苗到貨劑量超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐最多」
「愛之味創辦人」陳哲芳心肌梗塞辭世　公司聲明曝光
情侶百年佛塔上「激戰活春宮」　影片瘋傳
快訊／上周才進公司上班　耐斯集團總裁心肌梗塞猝逝
獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清坎坷身世
蚩尤竟是黃帝的兒子！　「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝
王必勝爆不倫「7大疑點」！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？
快訊／Lovelyz宣布解散！　全員手寫信告別
用iPad竊聽！老婆和男子嘻笑　他開槍斃了2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「死無葬身之地！」民代爭納骨塔出狠招　議會開壇作法抓交替

違法裝潢被罰6萬！向民代陳情就撤銷　北市建管處科長遭約談

少女誣指男友性侵　表哥撂人私刑！電下體逼喝尿還討30萬和解金

快訊／耐斯集團總裁陳哲芳「心肌梗塞」家中辭世！　享壽81歲

獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清曝坎坷身世

收購漂流檜木煉精油爽賺500萬　警逮業者扣紅檜2.2噸

單親媽養2子拿不到扶養費　臉書公開前夫照要錢遭判刑

小朋友一鍵任買跳蛋飛機杯！全國最大情趣店竟靠機器人：滿18嗎

向綠能業者索20萬　「LINE恐嚇+傳槍彈照」下場曝

砸6萬買蘭城晶英住宿券竟是假　情侶騙徒抱2月嬰現身哭沒奶粉錢

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

「死無葬身之地！」民代爭納骨塔出狠招　議會開壇作法抓交替

違法裝潢被罰6萬！向民代陳情就撤銷　北市建管處科長遭約談

少女誣指男友性侵　表哥撂人私刑！電下體逼喝尿還討30萬和解金

快訊／耐斯集團總裁陳哲芳「心肌梗塞」家中辭世！　享壽81歲

獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清曝坎坷身世

收購漂流檜木煉精油爽賺500萬　警逮業者扣紅檜2.2噸

單親媽養2子拿不到扶養費　臉書公開前夫照要錢遭判刑

小朋友一鍵任買跳蛋飛機杯！全國最大情趣店竟靠機器人：滿18嗎

向綠能業者索20萬　「LINE恐嚇+傳槍彈照」下場曝

砸6萬買蘭城晶英住宿券竟是假　情侶騙徒抱2月嬰現身哭沒奶粉錢

過30歲身體壞光光　她焦慮「體重直線飆」！過來人揭3方法超有效

「死無葬身之地！」民代爭納骨塔出狠招　議會開壇作法抓交替

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

兄弟與中信特攻棒、籃聯手　洲際球場將變身最大籃球場

違法裝潢被罰6萬！向民代陳情就撤銷　北市建管處科長遭約談

《戲說》資深花旦辭職「遊覽車叫賣」　疫情解禁近況曝光

中信特攻X兄弟棒籃跨界　11／6日「特攻兄DEA」主題日洲際開戰

10公分窄縫也能收納！達人曝光「3便宜小物」居家縫隙變抽屜

財位擺東西會「壓住財運」！專家坦言開運小物攏係假：別花冤枉錢

中信盃黑豹旗／新北高工扣倒木柵高工　下戰對秀峰要打滿

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

逼彰化500警加行員私LINE！警眷怒：手機都銀行美眉

高中生跑步撞倒老婦陷昏迷　家屬控體育處推諉

台中男舉槍自戕　遺體有毒品反應器捐被拒

人妻見老公好友狂吐…好心拍背慘遭「深巷性侵」崩潰

逃逸女移工「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天

電話撩妹聽到「爆哭聲」！她慘遭性侵…追求男急報警

即／高屏溪河床驚見2具遺體！

噁男學校偷拍60女如廁！入獄前再拍30人

胡睿兒假釋案遭駁　原因曝光

更多熱門

相關新聞

「拐童男」15年前同樣手法獲不起訴　桃檢聲押

「拐童男」15年前同樣手法獲不起訴　桃檢聲押

桃園3歲小男童大賣場被帶走又棄12公里遠公園案，中壢警分局翌日晚間於新竹循線逮捕涉案的陳姓男子，陳男於偵訊中坦承犯案；網友同時發現，陳嫌於15年前在桃園一家大賣場，也以同樣手法誘拐一名4歲小男童，2005年涉案時檢察官以不起訴但須強制就醫，後來涉及其他刑案入獄服刑，兩前年出獄後靠打零工過日子。

劈腿男提告恐嚇一句我不怕不起訴

劈腿男提告恐嚇一句我不怕不起訴

桃園檢方選後　追查幽靈人口

桃園檢方選後　追查幽靈人口

桃檢調查大溪高中重大工安事件

桃檢調查大溪高中重大工安事件

前女友電蛋劈腿男　小三嚇到爬走

前女友電蛋劈腿男　小三嚇到爬走

關鍵字：

誣指性侵表哥撂人教訓劈腿男桃園檢方

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

男星離婚「美麗前妻出櫃」

辜莞允野外脫了！

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面