AZ疫苗「產量激增」卻沒人打　澳洲近3.2萬劑過期面臨銷毀

▲ 澳洲AZ疫苗產量上升，卻出現供過於求現象。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐近二年，儘管疫苗問世帶來轉機，大多仍掌握在富國手中，甚至產量過剩必須銷毀。澳洲正以驚人速度生產疫苗，但隨著疫苗廠牌選項增加，加上聯邦衛生部門出手處理庫存，近1000家供應商開始銷毀過期的AZ疫苗，料將浪費多達3萬1833劑。

《衛報》在澳洲取得的數據顯示，AZ疫苗浪費率目前相對較低，但隨著民眾逐漸偏向選擇輝瑞/BNT疫苗，AZ疫苗恐怕供過於求。根據聯邦衛生部門統計，多達969家供應商不得不銷毀過期AZ疫苗。

據供應商通報，約有3.2萬劑疫苗已經過期。雖然這在至今生產的2400萬劑疫苗中僅佔一小部分，但最新數據顯示，澳洲有大量未使用的AZ疫苗。隨著生產速度加快，庫存已經增至700萬劑。

澳洲7月可使用的AZ疫苗產量為250萬劑，8月及9月分別為400萬及390萬劑，使用量卻出現下滑，8月施打300萬劑，9月便降至200萬劑。

根據澳洲藥物管理局（TGA），AZ疫苗保存期限為6個月，代表現有庫存短期內不會被銷毀。衛生部門也開始動作，致信各地診所及藥局，建議採取措施管理剩餘劑量，包括將庫存轉送至需求更大的地方行政部門，以免浪費。

澳洲衛生部門同時持續收集疫苗庫存，提供外交貿易部捐贈太平洋鄰國，至今已向太平洋國家捐出約370萬劑。不過，仍有社運團體呼籲澳洲，向COVAX捐贈2000萬劑疫苗及投資2.5億美元，幫助窮國抗疫。

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