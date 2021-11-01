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街口購物節化身最強遊樂園！解任務、領85折券可與電商優惠併用、滿額贈最高1111街口幣

▲▼街口支付購物節。（圖／業者提供）

▲街口支付搶攻雙11，除了解任務賺積分可抽iPhone13等，領券享85折還能與電商優惠併用，滿額最高再送1,111街口幣。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

年度最強的街口購物節來囉～街口支付搶攻雙11，以超吸睛的遊樂園視覺，吸引大家卯起來解任務賺積分抽iPhone13等大獎，免費領券輕鬆享85折，還能與各大電商優惠合併使用，雙11當天滿額最高再送1,111街口幣，根本史上最划算！優惠範圍涵蓋線上線下實體通路，不論3C科技、運動、家居用品、服飾鞋包、美妝保養、餐飲美食…把大家最愛的百貨品牌、大街小巷美食店家甚至全台特色夜市通通包進來享優惠，愛玩愛買的你，千萬別錯過這場年度最大規模優惠活動，一舉將觀望已久的購物清單通通入手，愈買愈賺！

▲▼街口支付購物節。（圖／記者湯興漢攝）

▲透過街口支付APP參與街口購物節，天天領券享85折，優惠涵蓋各大品牌、街邊店家及夜市。（圖／記者湯興漢攝，下同）

遊樂園解任務！玩遊戲賺積分抽iPhone 13、PS5、萬元街口幣

今年街口支付以遊樂園為主題打造歡樂購物節氛圍，邀請大家一起解任務賺積分，就有機會抽中大獎！像是參加活動即可+100、邀請好友每位可獲得100分，邀請愈多得愈多分，其他任務包含每日任務：簽到+10、消費+50、隨堂考+20、瀏覽網頁+20、使用街口券+30，每天都可回來解任務，超多積分輕鬆領。

另外，指定消費也可賺取積分，如至指定品牌、品類消費+30，叫車一次+100、捐款一次+100、繳費一次+100、買疫苗險一次+200、買街享券一次+100，及使用街口功能，如完成儲值、轉帳、綁定7-11/全家/萊爾富/美聯社/環球購物中心會員、載具、五倍券、街口聯名卡、銀行帳戶都可獲得積分。

▲▼街口支付購物節(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲街口購物節邀請大家一起解任務、賺積分抽大獎。

努力解完各項任務的積分就是為了抽豐富大獎啦～包含iPhone 13 Pro 256G、PlayStation®5遊戲主機、OPPO Reno6 Z、Aprica、愛普力卡Magical air Plus超輕量單向嬰幼兒手推車、日本NICOH健康氣炸鍋3.2L AF-320R紅色、萬元街口幣…等超多實用好禮，滿200積分即可抽獎一次，抽獎次數無上限，而且保證人人有獎超有誠意！

▲▼街口支付購物節抽獎。（圖／業者提供）

▲街口購物節大獎包含iPhone13或PS5等好禮，積分滿200分可抽一次，抽獎次數無上限。

天天免費領五大85折街口券、雙11當天加碼滿額贈最高1111街口幣愈買愈划算

別忘了街口購物節最好康的就是狂撒超強85折街口券，集合各大品牌、街邊店家及夜市！11/1~11/11期間，只要參加就可以免費領五大街口券，像是「線上品牌通用券」，用於街口支付線上合作品牌，不限金額消費皆享85折，先付先折手刀買，還可與momo、PChome、蝦皮、博客來、東森購物網…各大電商優惠合併使用，折扣直接開到最大絕對超划算。

準備手刀「整點搶券」了嗎？每日3個時段10:00、14:00、20:00釋出限量品牌85折街口券，涵蓋日常愛喝的手搖飲、餐廳、超商超市採買等都可用；另外還有全時段「直接領券」，從85折的「強檔品牌券」、88折「大街小巷券」及集結30大夜市的85折「全台夜市券」，平時你最熟悉的店家，喜歡都可以現領現享優惠，每天領券多次折抵，街口購物節輕鬆下手無負擔。

▲▼街口支付購物節。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙11當天全通路使用街口支付付款，滿額都可獲得街口幣回饋，可與電商優惠合併使用，無腦買就能邊買邊賺。

到了雙11當天，於全通路使用「街口支付」付款，消費滿額還可以獲得街口幣回饋（街口幣1元=新台幣1元），滿3,000元即可領150元街口幣，最高可獲1,111街口幣，不必拼命算折扣，無腦買也能輕鬆邊買邊賺享優惠，把握1111街口購物節買好買滿直接清空購物車，把吃的用的通通帶回家！

1111街口購物節活動由此去
https://reurl.cc/GbpWgp

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