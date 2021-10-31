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「朱立倫指責AIT處長餵小孩毒豬？」　學者：美國已替美豬做保證

▲▼美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅。（圖／翻攝AIT網站）

▲美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅。（圖／翻攝AIT網站）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨力推「反萊豬」公投，台師大政研所教授范世平30日指出，美國其實已在美豬問題上表態了，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅提及，自己吃美國豬，也讓自己的孩子吃，並替美豬做安全保證；而國民黨主席朱立倫先前稱萊豬是毒豬，難道是指責孫曉雅怎麼當母親，竟然拿毒豬給自己小孩吃？

范世平表示，台灣是個親美的社會，也相信美國，所以孫曉雅出面講話有說服力，而且她自己長期吃美國豬肉，這是「使用後親自代言」，明星在購物頻道也都搞這一套。

范世平說，孫曉雅記者會上的重點就是美豬，她甚至強調，美國有非常可靠、嚴格並悠久歷史的食品安全檢驗系統，美國豬肉安全且美味，自己吃美國豬肉，孩子也是，歡迎台灣消費者可以品嚐。

范世平指出，朱立倫在12日與孫曉雅見面，雙方相談甚歡，而17日朱立倫稱陳柏惟支持進口毒豬，那朱立倫要怎麼回應，是要指責孫曉雅怎麼當母親的，竟然拿毒豬給自己小孩吃，還是說孫曉雅要給小孩吃毒豬是她家的事？

范世平表示，朱立倫如此一說，等於把美國人與孫曉雅每天吃，而且符合國際標準的豬肉說成是毒豬，「如此耍孫曉雅，美國又怎能相信朱立倫」。

范世平認為，美國豬肉問題已經變成藍綠互鬥，完全是政治問題，已經與食安無關，但民進黨說100萬遍，藍營的支持者也不會相信，所以本次公投主要是中間選民，如果中間選民喜歡美國，那孫曉雅挺美豬就會有效果。

在政治立場上，范世平表示，最近中國對台灣文攻武嚇，台灣的安全又依賴美國，所以美國對台灣更為重要，台灣希望加入CPTPP，所以開放美豬等於是繳交保護費與買保險，反正開放美豬也可以選擇不要吃。

范世平強調，蔡英文極力捍衛美豬是無庸置疑，所以如果公投通過禁止美豬，民進黨就告訴美國已仁至義盡，都是國民黨在反美豬，那麼朱立倫背了黑鍋，也不用在美國設代表處了，或是設了也沒用。

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