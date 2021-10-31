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林為洲批公投在操作「亡國感」　他怒：是解決國民黨留下的爛尾

▲▼台灣基進桃園黨部執行長、前桃園市長室秘書藍士博。（圖／藍士博臉書）

▲台灣基進桃園黨部執行長、前桃園市長室秘書藍士博。（圖／藍士博臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨力推年底四項公投案，立委林為洲31日透過臉書批評，公投充滿了「亡國感」。對此，台灣基進黨桃園黨部執行長藍士博認為，林為洲操弄亡國感，是掩耳盜鈴，本土執政是解決國民黨留下來的爛尾，核四、三接都是，但製造問題的從沒認錯。

藍士博表示，林為洲可能忘記了，今年五月台灣確實出現區段供電的情況，由於美中關係惡化，台商鮭魚返鄉、回台設廠。他強調，電力就是產業發展最重要的關鍵。

藍士博指出，台灣在能源轉型的關鍵時刻，正視無解的核廢料存放問題，正視核四廠工程與位於地震帶的重大風險；而且在縮減90%面積的情況下，推動第三接受站，提到天然氣發電比例，可減少燃煤發電的污染，更銜接未來風力與太陽能發電。

藍士博表示，這已是目前兼顧環保、發展最適當的方案，本土執政從頭到尾就在解決問題，尤其是解決國民黨留下來的爛尾，核四如此，三接也是，製造問題的國民黨從來沒有認錯。

藍士博說，國民黨的替代方案是什麼？不要站著說話不腰疼，國民黨之所以被青年世代拋棄，就在於他們一而再再而三將存在的問題簡單化、標語化，甚至將實際存在的問題虛無化。

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