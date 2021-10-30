先喊先贏？我軍機升空攔截　卻反遭共機廣播驅離

▲共機殲-11。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／綜合報導

近日台美中在國際的發言，觸動幾國敏感神經，兩岸緊張情勢升溫，進入10月後共機頻頻擾台，4日更創下單日新高56架次，原都遭我國空軍廣播驅離，昨卻傳出有共機放送驅離廣播，罕見用「聲音」回擊。

根據廣播紀錄，昨中午時分共機行經西南空域，並對我國空軍近距離廣播，廣播內容為「台灣地區飛機、台灣地區飛機，我是中國人民解放軍，你已危及我飛行安全，立即離開，立即離開！」

根據紀錄，共機單日闖我西南空域台架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

根據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域18天，本月廣播驅離紀錄共計108次。2021年累計進入我空域214天，廣播驅離紀錄共計647次。

10月1日至10月5日共150架次機擾台，讓美國、歐盟等西方國家更加正視台海局勢問題。美國總統拜登5日被媒體問到共機頻擾台事情，表示自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

但「台灣協議」為何？拜登並未進一步說明，也引發外界臆測。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）釋疑，美國總統與國務院在說明美國40多年政策時一向清楚一致，亦即美國「一中政策」是基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報及對台六項保證。