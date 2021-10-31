KTV悍女打同事挨告...開庭偷拍筆錄遭阻　竟出手推女法官成傷

▲女子打同事挨告，開庭時偷拍筆錄遭攔阻，她竟出手推女法官。上圖為台中地院。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

真的是大膽刁民！在KTV上班的顏姓女子，動手打傷女同事挨告傷害遭起訴，她第一次開庭時，竟然拿手機拍攝電腦螢幕秀出的筆錄檔案。劉姓女法官要求她刪除檔案，顏女竟衝上法官席，動手推肩膀，導致法官左手背撞傷。台中地院審結，依傷害罪判顏女2月徒刑，易科罰金6萬元。全案可上訴。

判決書指出，顏姓女子因跟KTV女同事口角後，動手打對方成傷，遭告傷害起訴。今年7月22日下午3點多，顏女到台中地院開準備庭，竟趁休庭時拿出手機拍攝她前方電腦中顯示的開庭筆錄檔案。值庭法警發現後，立刻告知劉姓女法官，法官也立刻命令顏女將檔案刪除。

豈知，顏女不僅不刪檔案，還強行走上法官席、站在劉姓女法官面前，趁隙用右手推擠她肩膀，結果導致法官左手撞到法官席座席，左手背擦傷。法警見狀立刻當庭逮捕，並由當地警方依傷害罪送辦。

顏女雖坦認犯行，當下一時情緒失控才會做出錯事，但劉姓女法官表示無調解意願。

法官審酌，顏女才因傷害罪判拘役40日，開庭時明知劉女是法官，正在執行公務，竟徒手用強暴方法推擠左肩膀，導致對方左手背受傷，影響日常生活，也蔑視、影響國家公權力行使，最後依傷害罪判2月，可易科罰金。

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