陸製造業PMI降至49.2％　缺電衝擊「連兩月低於榮枯線」

▲陸製造業PMI再度下降。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局31日公布10月份經濟數據，受電力供應緊張、部分原物料價格高漲等因素影響，製造業PMI（採購經理指數）為49.2%，比上個月下降0.4%，連續2個月低於榮枯線下。

大陸國家統計局表示，10月供需兩端進一步放緩，生產指數和新訂單指數分別為48.4%和48.8%，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。從行業情況看，紡織、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位於45.0%以下收縮區間，供需兩端景氣水平較低。

大陸國家統計局指出，10月價格指數繼續上升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，高於上月8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數為近年高點。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、及、黑色金屬冶煉及壓延加工、冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數均位於73.0%以上高位區間，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。

大陸國家統計局提到，10月新出口訂單指數和進口指數分別為46.6%和47.5%，比上月上升0.4和0.7個百分點，近期世界主要經濟體恢復放緩，國際經貿形勢複雜多變，製造業進出口走勢還有待進一步觀察。

大陸國家統計局表示，10月高技術和裝備製造業持續擴張，高技術製造業、裝備製造業PMI分別為52.0%和51.2%，高於製造業總體2.8和2.0個百分點，延續擴張態勢，對製造業總體拉動作用仍較明顯。高耗能行業PMI為47.2%，低於製造業總體2.0個百分點；高耗能行業生產經營活動預期指數為48.6%，低於其製造業總體5.0個百分點，均為2020年3月份以來低點，行業景氣度較低，企業信心不足。

大陸國家統計局還說，10月大型企業運行穩定，大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，仍高於臨界點，大型企業繼續保持擴張。中型企業PMI為48.6%，比上月下降1.1個百分點，連續兩個月位於收縮區間；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，已連續6個月位於收縮區間，以中下游行業居多的中、小型企業生產經營壓力較大。

大陸國家統計局最後強調，10月綜合PMI產出指數為50.8%，比上月下降0.9個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩，構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為48.4%和52.4%。