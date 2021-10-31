嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽　18隊布袋過溝爭冠

▲110年嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽（縣級）總決賽暨過溝社區慢壘體驗藝文表演活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽（縣級）總決賽暨過溝社區慢壘體驗藝文表演活動，31日在布袋鎮過溝建德宮前廣場開幕，球員代表宣誓後，隨即展開慢速壘球體驗營、互動舞台、藝文和農特產品推廣。18隊晉級總決賽的隊伍爭冠，縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅和縣議員蔡瑋傑到場同樂，體驗慢速壘球運動及各項精彩藝文展演。

「110年嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽」9月5日起分海區、山區、中區、朴子區及縣府區等5區同步開打，有47隊參加預賽，各區各組優秀球隊晉級總決賽，依成員實力、年齡層及工作型態分組，有社會組、青壯年組、壯年組、機關團體組及ㄧ般民眾慢壘體驗組，讓各年齡層、各職業的球員都能享受「打得到球」及「接得到球」樂趣，這就是慢速壘球運動的核心價值。



體驗營有野手投準、強棒出擊和投球九宮格等闖關遊戲；互動舞台有過溝在地社區及學校舞蹈表演、親子互動節目和引人入勝的魔術及鐵馬道樂團薩克斯風表演；藝文區和推廣區有雕刻、繪畫、交趾陶、手作、詩歌及書法等藝術展演，還有朴子市、東石鄉和布袋鎮農會農特產品展售，並提供長輩免費按摩、免費美甲等服務，是一場集運動、體驗、農特產和休閒的嘉年華會。



翁章梁指出，慢速壘球運動在嘉義縣蓬勃發展，非常有熱度，縣府爭取中央設置嘉義縣棒壘園區，明年9月底完工，將作為嘉義縣承辦111年全民運動會慢速壘球比賽場地，同時提供棒壘球運動愛好者一處優質的運動場地，帶動嘉義縣運動產業發展。



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