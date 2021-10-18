「阿斌哥大愛協會」連續7年捐助獎學金　191名清寒學子受惠

▲阿斌哥大愛協會連續7年捐贈獎助學金給弱勢學子，共191人受惠。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

阿斌哥大愛協會18日上午與艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，連續7年捐贈新台幣100萬元助學金予苗栗縣政府幫助家境清寒、家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學童，至今已有191位學子受惠，也期許學童們努力向學，未來有能力也要回饋社會，以「取之社會，用之於社會」為人生理念。

縣長徐耀昌表示，阿斌哥大愛協會由苗栗縣議會副議長李文斌於2000年創立，持續捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等。自2014年7月起辦理阿斌哥大愛協會助學金實施計畫照顧弱勢學生，期盼此項公益善舉能喚起社會大眾對弱勢學生的關注，也期許愛的種籽能在孩子成長後永續傳遞。

苗栗縣議會副議長李文斌表示 ，阿斌哥大愛協會、彩雲社會福利慈善事業基金會及艾姆勒車電股份有限公司，自2014年起每年捐贈100萬元助學金給苗栗縣145所國、中小共191名家境清寒、家庭遭遇重大變故或無力負擔學雜費的學童，期待藉由助學金計畫的執行發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士加入，共同關懷清寒學生，並鼓勵孩子們在困苦的環境中，保持正向、樂觀的生活態度，以積極向上的堅韌勇氣發揮己長，日後有能力亦能回饋社會。

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