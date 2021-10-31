女駕駛下車卸貨沒鎖門　他路過「10秒偷5萬元財物」

▲曾男見轎車未鎖入內偷竊財物，整個偷竊過程不到10秒。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市29歲廖姓女子29日將車輛停放在龜山區某夾娃娃機店前下貨，因車門未上鎖，徒步經過的42歲曾男見有機乘竟順手牽羊竊取車內財物，整個過程不到10秒，廖女發現財物不見立即向警方報案損失近5萬元，經警方調閱監視器迅速掌握曾嫌使用租賃車輛，於當晚23時許動員8名警力騎機車攔獲曾男，全案依法函送桃園地檢署審理。

▲警方在路上截獲慣竊曾男。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山分局龜山派出所員警受理後，積極調閱沿線商家監視器掌握歹徒使用租賃車輛也查出曾嫌身分，當晚23時許發現曾嫌出沒在龜山區茶磚路一帶，動員8名警力騎機車四處搜尋，果然在龜山區萬壽路二段486號前（往桃園方向）攔查曾嫌人車，曾嫌一度想跑，支援警力陸續趕到將控制現場，將曾嫌帶回派出所調查，警訊中坦承竊盜錢財辯稱只有得手幾千元，台北、新北、新竹等地警察分局得知消息，紛紛趕到派出所清查曾嫌所犯竊盜案，全案依法函送桃園地檢署審理。

▲並將曾男依法送辦。（圖／龜山警分局提供）

龜山派出所副所長許冠章表示，曾嫌是慣竊居無定所以車為家，查緝上非常不易，所幸在員警鍥而不捨偵辦下，才能迅速逮捕曾嫌，並呼籲民眾錢財要隨身攜帶不要放在車內，離開車輛也要記得上鎖，避免歹徒有機可乘伺機犯案。