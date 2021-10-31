暗黑「承德路」藏巨量A片還營利！　工程師架色情網站下場曝

▲朱姓工程師靠盜版A片網站營利，內容還有未成年性行為。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

朱姓網站工程師自行架設色情網站「承德路」，之後透過爬蟲程式到國內外色情網站和論壇，盜取猥褻照片和A片放上自己的網站，供不特定人士觀賞，甚至還透過付費觀看機制營利。新竹地院依網際網路供人觀覽兒童或少年性交行為之電子訊號罪，將朱男判刑3個月。

判決書指出，現年37歲的朱男於2015年12月間架設名為「承德路」的色情網站並租用IP位址等，再用自己撰寫的爬蟲程式定期到國內外色情網站，抓取有關女性或少年之間的性交和猥褻行為的照片、A片。

朱男在2018年到2019年間，因發現「承德路」色情網站的觀看人數流量暴增，於是增設觀看影片的付費制度，向會員收取每個149元，就可以提供女性或少年性交、猥褻的相關影片。

朱男從2015年開設色情網站到2019年9月止，透過「承德路」色情網站收取的觀看影片款項和色情廣告收益等，共不法獲利約33萬元。

法官依網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，宣布判刑3月，但緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並須進行60小時的義務勞務，且必須接受法制教育課程3次。