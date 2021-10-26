工程師架色情網站爽賺33萬！寫程式抓影片「主角全是未成年少女」

▲工程師自架色情網站，獲利33萬餘萬元遭判刑。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／新竹報導

37歲朱姓工程師2015年向美商公司租用網域名稱、IP位址，以撰寫程式碼等方式，定期到國內外色情網站抓取女性或少年性交、猥褻等畫面，複製到自己架設的色情網站，並在流量倍增後，設立付費制度，不法獲利33萬454元。對此，新竹地院日前審結，依網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，將朱男判刑3月，得易科罰金18萬，另宣告緩刑3年，判決確定後2年內提供60小時義務勞務，可上訴。

起訴指出，朱男2015年12月起透過電腦，以每年支付10.99美元（新台幣329.7元）向美商公司租用網域名稱，並撰寫HTML網頁程式碼，接著再以每月支付79美元（新台幣2370元）向另一間美商公司租用IP位址，用來放置其撰寫的網頁檔案，另使用美商公司提供的CDN服務（內容傳遞網路）來管理網域名稱，因而創建自己的色情網站。

隨後，朱男以PHP程式語言撰寫自動化蒐集網頁資訊程式（爬蟲程式），定期到國內外色情網站抓取女性或少年性交等猥褻畫面，複製到自己架設的色情網站，供不特定人連結觀賞；然而，2018年至2019年間，朱男發現觀看流量人數倍增，見有利可圖，便建立付費制度，會員只要每月支付4.9美元（新台幣149元）就能觀看性交、猥褻影片，不法獲利33萬454元。

直到警方接獲檢舉，會同檢方2020年9月15日持橋頭地院核發的搜索票至朱男辦公室、住處等地搜索，查扣朱的手機、電腦等資料，全案曝光。檢方調查，朱男的網站內容大多是國高中少女裸露胸部、下體的影像，另根據朱男的警詢、偵查時陳述的內容，偵結後依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，將朱男起訴。

全案審理期間，法官考量，朱男犯罪行徑，已妨害兒少身心健康發展，但念在他犯後坦承犯行，表示悔悟，審酌後依網際網路供人觀覽兒童或少年為性交行為之電子訊號罪，將朱男判刑3月，得易科罰金18萬，另宣告緩刑3年，判決確定後2年內提供60小時義務勞務，全案仍可上訴。

▼檢方調查發現，網站內容大多是國高中少女裸露胸部、下體的影像。（示意圖／免費圖庫Pixabay）