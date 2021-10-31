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社會 社會焦點 保障人權

賓士男毒駕中山區直直衝　撞警車還上人行道「BMW跑車也遇害」

▲▼吳姓男子開著賓士轎車，與對向左轉警車擦撞，賓士車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳男（白衣者）開車與警車擦撞後，車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區31日凌晨3時許，一名男子開著賓士C250轎車，從民生西路往東經過中山北路時，與對向左轉的警車發生碰撞，賓士隨後失控往路旁衝去，撞上停在路邊的多輛汽機車，其中包含新車價高達558萬元的BMW M4雙門跑車。警方見到賓士駕駛沒有受傷，但眼神渙散直覺有異，經搜查後，在賓士車上找到K他命殘渣，警方將依毒品罪嫌偵辦外，也調閱監視器釐清事故原因。

▲▼吳姓男子開著賓士轎車，與對向左轉警車擦撞，賓士車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳姓男子開著賓士轎車，與對向左轉警車擦撞，賓士車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳姓男子開著賓士轎車，與對向左轉警車擦撞，賓士車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

▲路旁停放的多輛汽機車毀損，包含一輛新車價558萬元的BMW M4。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，長春派出所的廖姓警員（25歲，警專34期）開著警車，沿著民生東路往西行駛，在中山北路路口準備左轉到中山二派出所時，與對向直行的賓士轎車發生擦撞，賓士隨後失控整輛車往右偏移，撞斷人行道上的號誌桿，停車格內的機車也慘遭撞爛，包含Gogoro在內，共有6輛機車毀損，而路旁的廂型車則因被撞，整輛車往前推撞前方的BMW M4跑車，導致前後車身受損，共計有3輛汽車受損。

▲▼吳姓男子開著賓士轎車，與對向左轉警車擦撞，賓士車內被搜出K他命殘渣。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場採證，並將吳男帶回。（圖／記者游宗樺攝）

警員在事故後下車，準備關心賓士駕駛狀況，但吳姓男子（29歲）兩眼渙散神情有異，經鑑識人員到場依法採證、搜車後，在吳男的車內找出K他命殘渣共0.75公克，吳男對此坦承不諱，警方除依《毒品危害防制條例》進行偵辦，同時將調閱監視器並對吳男進行驗尿，以釐清車禍的事發原因及肇事責任。

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