除夕夜爬大直橋護欄獲救　女大生騎鐵馬「同地點」墜河失蹤

▲女大生曾站大直橋被阻止，26日又再度上大直橋墜落河面。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女大生，曾經在2021年除夕夜跑到大直橋上企圖墜河輕生，但當時遭警方立即阻止，由姑姑安撫情緒照料，沒想到在26日又騎腳踏車到大直橋，直接從橋上墜河，目前警消仍持續搜救。

警方調查，21歲的丁姓女大生，原本就讀北市私立大學，從去年開始休學近一年，曾在2月份除夕夜晚上，獨自從南部搭高鐵北上，跑到大直橋上企圖輕生。

所幸當場被趕赴的大直派出所所長、警員合力救下，最後由姑姑帶回家中照料，據悉，當時係因被同學排擠，所以精神狀況不穩定，最後家人帶著丁女看醫生並服用藥物。



▲女大生26日騎腳踏車上大直橋墜落河面，警消緊急出動搜救。（圖／記者黃彥傑攝）



但丁女又在26日上午9時許，騎乘腳踏車從腳踏車引道上大直橋，直接墜落河面，被當時在河上的輕艇訓練選手發現報警，警消目前了解墜河位置，正全力尋找搶救。

警方也前往丁女租屋處，現場並沒有發現藥袋，不排除丁女自行停只服用藥物，導致精神狀況不穩定才再度前往大直橋墜河。

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