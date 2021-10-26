快訊／太累靠吸安提神！公車司機手握方向盤打瞌睡撞死人判4年半

▲長期有吸毒的記錄的公車司機許英毫駕駛公車衝上人行道撞毀24輛機車，更釀1死1傷慘劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖路一段去年發生公車衝上人行道，釀成1死1傷慘劇，肇事三重客運司機許英毫在檢方偵辦時，表示案發前3天曾吸食安非他命，被依毒駕致人於死罪起訴。開庭勘驗影片時，許不斷偏離車道，撞上人行道後喊「係啊！」對此，他僅認過失，否認吸毒釀禍。士林地院今宣判，依駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，判處4年6月徒刑。

許英毫（47歲）過去因吸毒被法院判刑6個月及拘役20日，去年1月15日才易科罰金執行完畢，不知悔改的他，去年9月18日於基隆住家吸食安非他命，9月21日晚間8時許，駕駛公車行經內湖路1段358號時，因注意力減弱而在駕駛座上昏睡，未能安全妥適操控方向盤，導致車輛嚴重偏離道路，直接衝上人行道，不僅撞倒20輛機車，更釀1死1傷慘劇。

▼毒品前科公車駕駛許英毫，開庭僅坦承過失否認是因為毒品釀禍。（圖／記者黃宥寧攝）

今年4月審理時，法官當庭勘驗車輛行車紀錄器影片，只見許行駛時在不斷偏離車道一路搖晃，甚至一名女乘客於公車亭舉起右手想攔車，許疑似精神狀態不佳竟無視繼續開車。影片播放到51秒時許摸了一下胸口，幾秒後身體便向前傾倒，過沒多久整輛公車便衝向人行道，車上乘客尖叫聲四起，過了16秒他才回過神來用台語喊「係啊！（指完蛋了、死定了）」，對此公訴檢察官認他是因吸毒不能安全駕駛，而不是打瞌睡。

許英毫當庭向法官表示，擔任客運司機近2年，且工時都超過8小時，當公訴檢察官問他多久施用1次毒品，他則遲疑語塞停頓好幾秒才回「不很常，太累會施用安非他命」，公訴檢察官聽到他的回答，激動問「你知不知道吸毒不應該開車？」他像被訓話的孩子般回「知道，不應該」。

公訴檢察官指出，驗尿報告顯示許英毫體內安非他命濃度高達每毫升1160納克（1160ng/ml）、甲基安非他命濃度高達每毫升6010納克（6010ng/ml），數值非常高，很可能不是3天前吸食，而是在距離肇事更近的時點吸食，對此，士林地院今（26日）宣判，依駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪判處許英毫4年6月徒刑。可上訴。