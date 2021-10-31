砸10多萬買「盲包」！她家慘被廢物塞爆…業者狠嗆：就妳有問題

記者閔文昱／綜合報導

網路上購物陷阱多，南投一名60多歲婦人為了抽平板電腦，花了10多萬在直播網站下標買「盲包」，結果卻收到一堆廉價品，有些甚至都壞掉無法使用，事後想找業者要求退貨，但對方卻不斷推託。對此，消保官表示，業者至少要告知消費者盲包裡有哪些商品，以及商品價格，如果商品有瑕疵，也應該要接受退換貨。

根據《東森新聞》報導，這名婦人從今年8月開始，便在直播網站下標買盲包，結果卻收到為數眾多的「廢物」，許多商品都是陸製的廉價品，甚至還有部分商品早已損壞不能使用，即使最後抽中了平板電腦，但打開一看卻發現，平板的插頭根本不能插，讓她不禁怒批，直播上看到的東西，跟寄來時看到的東西根本不一樣，「標來的都是廢物一堆。」

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▲有婦人上網花了10多萬買盲包抽平板，結果竟換來一堆「廢物」。（圖／東森新聞）

婦人表示，每次下標的金額數千元至上萬元不等，下標了10多次，總計花費10多萬在該直播網站，結果當她發現商品有問題並希望業者能退貨時，卻得到「只有妳有問題，其他人都沒問題」的回覆，令他相當傻眼。

消保官康馨壬指出，業者應該要向消費者透露盲包裡可能有的商品，以及商品擁有的價值，若商品有毀損或是瑕疵，也應該接受顧客退換貨，即使是贈送的贈品也不可有瑕疵，否則恐怕就會構成廣告不實。

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