華梵成無人機國家考場　監委籲教部多協助高教精緻小校

▲監委賴鼎銘呼籲教部多協助高教精緻小校。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

10月中旬才通過民航局審核成為無人機國家考場的華梵大學，今（30日）舉行建校31週年校慶典禮，監委賴鼎銘到場致賀時指出，期能華梵大學為國家訓練無人機人才，也肯定華梵辦學用心，讓人見到台灣高教希望，呼籲教育部能對有志朝博雅大學發展的精緻小校多予協助。

今日為華梵大學建校31週年校慶，校方舉辦一系列的慶祝活動，董事長悟觀法師指出，受到少子化衝擊加上連續兩年疫情，讓台灣高教面臨艱難時局，大家應該共同一心，設法解決台灣高教的問題，而不是彼此競爭、相互撕裂，華梵大學將發揮「覺之教育」特色，度過少子化衝擊。

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▲悟觀法師指華梵將發揮「覺之教育」特色，度過少子化衝擊。（圖／華梵大學提供）

華梵校長林從一表示，華梵大學的註冊率連續三年持續上揚，師生表現大放異彩，包括美術與文創學系大四生鄭羽函，10月初贏得本屆桃城美展首獎最年輕得主；人文與藝術學院院長兼主秘黃智陽教授，擔任桃園橫山書法藝術館開館首展的策展人，邀集全世界一流的書畫家成功在台灣開展，受到國際矚目。

▲林從一宣布華梵大學成為無人機國家考場。（圖／華梵大學提供）

林從一更提到，華梵剛在10月中通過民航局審核，將正式成為無人機國家考場，可望與其他單位進一步合作訓練無人機人才，另職訓局委託華梵開辦的「產業新尖兵」職訓課程，協助全台2800多名弱勢待業青年習得一技之長，不僅開班通過率達百分百，開班數更是全國第一，遠遠超前排名第二的工研院。