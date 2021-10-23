美軍MQ-9「收割者」無人機空襲敘利亞　擊斃「蓋達組織」要員

▲美軍MQ-9「收割者」無人機（MQ-9 Reaper）在敘利亞一場空襲行動中擊斃恐怖組織要員。（圖／翻攝自US ARMY官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國防部22日表示，美軍在敘利亞利用無人機空襲擊斃了蓋達組織（al Qaeda）的一名高階領袖馬塔爾（Abdul Hamid al- matar），預計將能破壞這個恐怖組織進一步策畫與實施於全球範圍襲擊的能力。

根據路透社、法新社報導，美軍中央司令部發言人、陸軍少校瑞格斯比（John Rigsbee）在聲明中指出，美國22日在敘利亞西北部發動的空襲，擊殺了蓋達組織高級領袖馬塔爾，目前沒有已知的人員傷亡，除掉這名領袖將破壞這個恐怖組織進一步策劃和實施，威脅到美國公民、我們的夥伴和無辜平民的全球襲擊的能力。另外他也補充，這場空襲是由MQ-9「收割者」偵察機所執行的。

報導稱，僅在2天前，美軍位於敘利亞南部的一處前哨基地遭到襲擊，此基地是由美國領導的聯盟用來打擊伊斯蘭國（IS）恐怖組織的，但瑞格斯比在聲明中並未提及22日的無人機空襲是否為報復行動。

另外，美軍9月底曾在敘利亞西北部伊德利卜（Idlib）附近發動空襲，當時也擊斃了一名蓋達組織的指揮官艾哈麥德（Salim Abu-Ahmad），據稱，艾哈麥德曾負責策劃、籌資與批准蓋達組織的跨區域襲擊行動。報導指出，持續不斷的戰情已經在敘利亞形成複雜的戰場，涉及外國軍隊、民兵與聖戰組織分子，敘利亞自2011年一場針對反政府示威的殘酷鎮壓以來，約有50萬人死於戰爭。

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