雲林「紅衣大女孩」得獎惹議　縣府回應了：收件瑕疵

▲「紅衣大女孩」照片得獎惹議。（圖／翻攝自Facebook／2021我愛雲林之美）

文／中央社記者黃國芳雲林縣30日電

雲林縣「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」中，社會組銀獎作品「紅衣大女孩」遭網友質疑作品水準；主辦單位昨天將作品不列入名次；縣府表示，主要是收件瑕疵而影響公平性。

「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」組別分為社會組、學生組，共有400多件作品參賽，聘請3名專業評審評分，每件作品都須提供空拍照背景資訊，主辦單位27日公布比賽結果。

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主辦單位在「2021我愛雲林之美」臉書（Facebook）粉絲專頁公布得獎作品中，社會組銀獎得獎作品「紅衣大女孩」，引發外界批評，網友紛紛留言「後台很硬」、「這也算空拍嗎」、「看不出是雲林哪裡」、「拍攝角度只要自拍棒就可以」等。

「2021我愛雲林之美」臉書粉專昨天晚上PO出新公告指出，「小編團隊29日攜資料赴雲林縣府說明，縣府主管依最高標準檢視比賽規則與所有投稿者資料。認定社會組原銀獎作品，參加者報名時的雲端夾稿過多，小編收件時不察，全數收納。縣府主管認為，此舉已造成爭議。為彰顯此賽事的嚴謹與公平性，決定此作品不列入名次」。

雲林縣政府計畫處長李明岳今天接受中央社記者訪問指出，「紅衣大女孩」作者的空拍作品曾得過國際大獎，根據作者提供資訊，拍攝地點是在斗南鎮西伯里，高度為28公尺。

李明岳表示，「紅衣大女孩」作者參賽作品是以橫幅照片裁切成直式，因主辦單位需檢視原始照片，作者提供的雲端照片中，小編卻誤引用其他相似的照片，主辦單位收件瑕疵已影響公平性，更造成外界的諸多疑慮。

李明岳說，主辦單位雖然已先公布評審的結果，不過，縣府還在審查階段，須審查得獎作品是否符合空拍的相關限制規定，於11月初才會正式公告得獎名單。

主辦單位也在粉專表明「銀獎及後續獎項，依分數遞補，小編團隊重新全面檢視後，再行公告。然原銀獎作者如認為權利受影響，所衍生損失，一概由小編團隊自行承擔。與雲林縣府無涉」。