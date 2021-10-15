空拍畫面曝光！城中城「低樓層燒個精光」…玻璃爆裂外牆被燻黑

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區14日凌晨2時許發生嚴重火警，造成46人死亡、41人受傷的慘劇！高雄地檢署主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程15日上午到火災現場進行勘驗，稍早空拍畫面也曝光！

▲高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

根據檢警初步調查，研判起火點位於一樓某骨董店後方的套房，郭男與黃女為情侶關係，事發前一天深夜2人在套房發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊。

黃女14日凌晨離開時，疑似將檀香餘燼扔至垃圾桶，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾。她被傳喚到案說明後，第一時間供稱將餘燼丟入垃圾桶，接著又改口說有將餘燼帶走處理，最後改口稱「忘記怎麼處理」。

而黃女與郭男被警方認為涉嫌重大，為關鍵嫌疑人，15日上午移送地檢署複訊。稍早城中城火災現場空拍照也曝光，只見低樓層全被燒個精光，大片玻璃也爆裂，傷亡最慘重的7至10樓也因遭濃煙狂燻，外牆染上一片焦黑，上午不少罹難者家屬陸續重回事故現場進行招魂，氣氛相當哀戚。

▲城中城一樓被燒個精光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄城中城火警涉案情侶到案。（圖／記者吳世龍攝，下同）