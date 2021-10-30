3Q哥13hrs「破風前行」166公里　陳柏惟笑：回家真好、期待再相逢

▲▼陳柏惟結束13小時、166公里「破風前行、繼續勇敢」，從台北騎回台中、凌晨累喊回家真好。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣基進黨台中市立委陳柏惟昨天結束在立法院最後一天後，與助理們從立法院騎單車回台中，展開全程13小時、166公里的「破風前行、繼續勇敢」，今天凌晨1點回到沙鹿服務處，被問到這趟旅程的感覺，陳柏惟笑說，「回家真好，期待再相逢」，現場隨即響起一片熱烈的鼓掌聲。

陳柏惟昨天中午在立法院主持電競記者會後，結束立委身分，隨即展開「破風前行、繼續勇敢」之旅，從台北騎回台中，沿途經過台灣基進桃園黨部、新竹南寮運動公園、苗栗白沙屯拱天宮，最後在凌晨1點左右回到沙鹿服務處，服務處前早就有上百名支持者鼓掌歡迎他回來，一路上也有4千多人線上觀看陳的動態。

被問及騎乘心得時，陳說，2016年曾騎車環島過一次，途經苗栗後龍的上坡，還很輕鬆，這次差點騎不上去，體力疏於練習，不過，沿途吹吹風，看看台灣，蠻好的，至於基進黨這次沒有推派人選參加補選，他說，這是經過政黨各方評估討論過，就等宣布人選，他並不覺得有遺憾。

陳柏惟最後在沙鹿服務處前感性地說，謝謝大家一路陪伴，「回家真好、珍重再見、期待再相逢」，現場支持者隨即響起熱烈掌聲。