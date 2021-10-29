募資平台賣「頭皮按摩滾輪」疑違法　網紅開箱慘濺血北市要查

▲創新產品頭皮按摩滾輪集資達標。（圖／翻攝自嘖嘖群眾集資網站）



記者陳家祥／台北報導

知名募資平台「嘖嘖」近來出現一款頭皮按摩棒，標榜可對頭皮進行物理性的按摩，按摩毛囊跟頭皮穴道，讓頭皮隨時享受SPA按摩；8月上線至今，已募得近400萬資金。但台北市議員洪健益爆料，該產品不但有侵入性行為，還疑似踩紅線宣稱有療效；衛生局長黃世傑看完網站資料後，直言有違法疑慮，將立案進行調查。

洪健益29日在警衛部門質詢指出，該款「頭皮按摩滾輪」找醫生、網紅代言，8月上線至今已募得近400萬金額。該產品宣稱能透過按摩方式，促進頭髮再生，可以促進毛髮再生改善禿頭，宣稱有「頭髮再生」療效。但該產品滾輪相當尖銳，使用時疑似發生侵入性行為。

洪健益表示，找了醫生推薦、網紅開箱介紹，但網紅在手上推動時，疑似有受傷流血狀況。他認為，網路募資平台要求大家集資要開發來賣，算是販售行為，要求台北市衛生局要調查此事，不能視而不見。

對此，衛生局長黃世傑表示，如果有侵入性行為如針灸，需要專業中醫師才可以執行，但觀看網頁內容應該比較像按摩，實際狀況需要進一步認定，將在2周內完成調查。黃還說，醫生代言不見得就對，若違反規定會送醫懲會。

衛生局食藥科長陳怡婷表示，若該款商品判定是醫療器材，販賣的話涉及《刑法》；若宣稱有療效，恐違反《藥事法》規定。網頁內提到刺激頭髮再生有可能被認定是醫療行為，衛生局將進行調查。