　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勸戴口罩竟遭美工刀挖眼　北市衛生局：兇嫌返回社區後會定期訪視

▲▼中山區挖眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲居住於台北市中山區的王女提醒鄰居陳女戴口罩，結果遭到對方持美工刀攻擊和挖眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳家祥／台北報導

屏東縣日前發生駭人聽聞的勸戴口罩挖眼案，在10月15日，北市中山區也發生民眾因勸導他人戴口罩遭對方傷害事件，陳姓女子因不滿王姓鄰居提醒要戴口罩，竟然持刀亂刺對方。王姓女子在臉書指出，事情經過10多天後竟乏人問津，出「自從遭挖眼、殺傷至今我仍未拆線，台北市有長官嗎？沒有後續了」，要求嚴辦攻擊的陳女。

對此，北市衛生局回應，事發後積極關切受害者王女受到之心理衝擊，於10月18、19、20、22日由社區心理衛生中心及社福中心數次聯繫關懷，除提供專業心理師到府諮詢外，社工亦進行家訪並媒合法律諮詢、送餐服務人力，另依其意願提供兩週送餐服務，後續本府仍將持續關懷服務。

衛生局指出，10月15日中山區王女因勸說陳女戴口罩而被美工刀攻擊事件，中山分局當日將王女送醫，陳女依傷害及殺人未遂罪送辦。衛生局考量陳女精神狀況疑慮，即刻啟動醫師、警消等網絡單位人員勸導陳女就醫，陳女於10月18日上午入院評估，「目前醫師進行診治，並評估是否需強制住院等進一步醫療協助」

針對王女要求嚴懲陳女，衛生局強調，陳女康復回到社區前，將由醫院召集社區服務單位進行討論，並視精神疾病狀況啟動定期關懷訪視，以提供及時的醫療處置。

針對王女受到之心理衝擊，衛生局已派心理衛生人員進行關懷，後續依王女傷勢復原與心理重整準備度，提供電話關懷、外展服務及心理諮商等服務，以協助後續生活調適與心理創傷之復原。

衛生局指出，警察或消防救護人員對於社區中精神不穩定且有自傷傷人之虞之民眾，可依精神衛生法32條將其護送就醫，並協請醫療人員提供電話諮詢或到場協助。

針對精神症狀嚴重者若拒絕接受住院治療者，醫師可評估其症狀，依精神衛生法第41條及42條於醫院緊急安置後，向衛生福利部申請強制住院，並於個案離院前啟動網絡單位進行會議討論，以利社區單位的橫向連繫與專業協助。

針對本次社區突發事件，北市府表示，會持續強化社會安全網跨網絡合作機制，除自105年結合七大局處進行跨網絡合作，共同服務社區中具社區安全危險或暴力傾向個案，並結合法務部轄下單位啟動相關社區個案聯繫會議，俾利社區風險個案跨單位的服務轉銜不漏接。針對受害人關懷服務，本府亦本人文關懷精神，持續提供相關資源協助，以協助受害人儘早回復生活常軌。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
傳統一買家樂福！　統一集團回應2點
老婆辭職玩當沖「慘賠200萬」　人夫急求助！網一看傻了
獨／寶寶回來了！美女主播1年前流產 「5月子宮繞頸」驚險誕一
再增4起接種後死亡　3人打AZ、1人打莫德納
辜莞允野外脫了！　「中空畫面」超兇
快訊／城中城46死行政調查公布　點名消防、工務局4大缺失
桃園女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應
知名YouTuber打莫德納第二劑「心臟超痛」　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

機師猝死曝地獄班表！　鄭麗文籲：居檢不派飛

陳時中稱「用聞的」可查陪侍假扮客人　葉毓蘭：這句話充滿性暗示

黃郁芬批柯文哲「都只是說說」　居住正義與動物福利被一腳踢開

柯P拋春節入境「打2劑可居家管理」　侯友宜：達群體保護力後再評估

豬肉販遊東南歐「人間蒸發」　外交部：當地警政單位未查獲行蹤

勸戴口罩竟遭美工刀挖眼　北市衛生局：兇嫌返回社區後會定期訪視

新竹縣長楊文科宣布　設籍住滿10年長輩「敬老禮金1萬元」

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」改派「他」更好

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

機師猝死曝地獄班表！　鄭麗文籲：居檢不派飛

陳時中稱「用聞的」可查陪侍假扮客人　葉毓蘭：這句話充滿性暗示

黃郁芬批柯文哲「都只是說說」　居住正義與動物福利被一腳踢開

柯P拋春節入境「打2劑可居家管理」　侯友宜：達群體保護力後再評估

豬肉販遊東南歐「人間蒸發」　外交部：當地警政單位未查獲行蹤

勸戴口罩竟遭美工刀挖眼　北市衛生局：兇嫌返回社區後會定期訪視

新竹縣長楊文科宣布　設籍住滿10年長輩「敬老禮金1萬元」

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」改派「他」更好

不藏私的5個超實用大理石設計位置　小資也能打造時尚輕奢宅

首例Delta+侵台！打2劑疫苗也擋不住　4QA認識「AY.4.2」

李敏／「以核養綠」—邁向碳中和的康莊大道

蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

市場盛傳「統一買家樂福」　統一集團回應2點

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

房價漲後悔族增加　台中太平這區新舊屋價格僅差2萬

新台幣收盤升值 1.4分　收在27.82元

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

後備軍人注意！明年起「1年1召14天」

傳遷籍出戰立委補選　林靜儀晚間回應

戴瑋姍PO文　眼睛哭得紅紅的

蔡英文變身觀光大使　帶CNN赴萬華大啖魷魚羹　

快訊／春節後放寬邊境？　陳時中：有逐步開放計劃

林靜儀10大金句　藍青年：女版陳柏惟

美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」

中二補選呼聲高　林靜儀：我絕不是陳柏惟替代品

快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

逼侯友宜表態譴責共機擾台　網灌爆何博文臉書

國台辦稱「不計成本打擊台獨」　陸委會回應

蔡英文證實美軍駐台後　2架次共機擾台！我軍廣播驅離

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面