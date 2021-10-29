八大陪侍「扮客人」躲稽查？陳宗彥：警政人員都「有經驗」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

指揮中心昨公布11/2起有條件開放「無陪侍八大」恢復營業，但必須符合4大條件，客人進場也要提供接種疫苗證明，不過到底該如何防止有人躲避稽查，今指揮中心表示，稽查時會聯合稽查，稽查人員都「有經驗」。

指揮中心昨宣布，無陪侍八大有條件開放必須「符合共通性原則、從業人員接種篩檢、提出申請並經地方政府核准和復業後管理」，一般營業場所應有實聯制體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩，從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

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從業人員也需至少完成接種1劑疫苗滿14天，從業人員首次服務前，要提供3日內抗原快（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，而提供餐飲、民俗調理、美容美體，視聽歌唱等服務或營景項目者，須另依衛福部和經濟部相關指引辦理。

未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。而有陪侍的八大預計在11/16起開放營業，但也必須符合所有防疫條件。

針對八大行業是否有可能躲避稽查，陳時中直言「這樣就有點輕忽我們稽查人員的能力，警察人員進去不用看，用聞的他就知道了啦！」

對於稽查標準，副指揮官陳宗彥則表示，因為會聯合稽查，不會只有警政，稽查人員會從過去經驗值中，演變成值勤上的經驗。