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春節防疫旅館不夠住！觀光局「延長補助」　明年每房每晚續補1千

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲春節返國人潮多，部分防疫旅館滿房。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，從國外返國者均須進行居家檢疫，交通部觀光局鼓勵旅宿業者設置防疫旅館，目前已有2.6萬間房，使用率約56％，不過明年春節將至，部分地區已滿房，觀光局表示，為鼓勵業者參與，將延長防疫旅館補助措施至明年6月底，每房每日補助1000元，目標3.2萬間房。

觀光局表示，防疫旅館截至110年10月26日設置雖已逾2萬6千間房，目前使用率約為56%。近期經了解111年春節前訂房不易，部分地區已滿房。觀光局已於10月初即函請並協調各地方政府積極加速輔導業者投入增加量能。

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觀光局自去年4月初即訂有「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，原訂實施至今(110)年底，目前正修正要點，將延長補助期限，持續補助加入防疫旅館之業者。

觀光局表示，防疫旅館業者除可獲得政府補助之外，因居家檢疫旅客客源近期均維持在5-6成之間，尚屬穩定，除可提升旅館之住房率，增加收益，同時並可提升旅宿業者防疫貢獻及社會公益形象。

交通部長王國材日前也表示，已與陸委會、僑委會開會，統計明年春節返鄉國人人數，並由觀光局函請地方政府，盼能提升防疫旅館數量，若需求較高，地方政府都會盡力配合增加旅館數。

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