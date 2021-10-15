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社會 社會焦點 保障人權

喬友大樓結構鑑定報告月底出爐　彰縣府：有立即危險就拆

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓6月30日大火，造成陳姓消防員殉職共4死22傷，事發至今3個月，後續火場調查仍在進行，10月底結構安全鑑定報告即將出爐，縣府針對2至4樓防火門被破壞，及百香果商旅陽台外推，與竣工原圖不符等部分，已發文請區分所有權人陳述意見說明，建設處代處長陳威宏強調，如有立即危險就一定拆除。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

喬友大樓建物地下3樓、地上15樓，至今屋齡29年，屬於住商混合大樓，曾經是彰化市人潮聚集的重要地標，在今年火災前，就已遭3次祝融，業者陸陸續續撤出，因此而沒落，高雄城中城大樓昨天發生火災造成46死，立即讓人聯想到彰化喬友大樓2樓大火，煙囪效應造成7樓「百香果商旅」防疫旅館4死22傷的慘劇。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

陳威宏指出，「喬友大廈」的結構安全問題，已交由彰化縣建築師公會來做鑑定，10月底報告就會出爐，如果有立即危險，就要求所有權人必須直接拆除，2至4樓防火門被破壞，目前先發文給相關的36名區分所有權人作相關說明，一旦確認違規的話，將先以違反建築法開罰。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

「百香果商旅」負責人蔡進峰，多年前貸款1800萬買下6到9樓及13- 14樓整建成百香果商旅，內部設有172間房，總共投資了約8,000萬，這2年作為防疫旅館使用，今年更進一步整頓5、6、13、14樓，準備擴大防疫旅館腹地，沒想到就因一把火毀於一旦，檢警調查喬友大樓大火，涉及過失致死等罪嫌交保100萬元。蔡進峰目前持續跟死傷家屬進行和解中，他之前受訪時表示，如果建築師公會認定大樓結構不安全，「該拆就要拆」。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

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