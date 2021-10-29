衛星照曝光！外媒揭「擾台共機」起降機場　距離台南不到354公里

Satellite images show China may be using closed civilian airport to launch Taiwan overflights http://dfn.news/EUuEL6d 由 Defense News 發佈於 2021年10月28日 星期四

記者詹雅婷／綜合報導

共機頻繁擾台引發國際關注，最新衛星影像顯示，截至2020年10月以來，早已停止運作的中國汕頭外砂民營機場，被中國當作執行擾台任務的軍機起降點，而這裡距離台南不到220英里（約354公里）。

《美國國防新聞週刊》29日報導，中國廣東省汕頭市的汕頭外砂民營機場（Shantou-Waisha airport）起初為軍民兩用機場，但商業運作的部分於2011年停止。不過，依據衛星影像顯示，早在2020年中以來，就有1至3架飛機停放在停機坪，這也意味著共機部署早在當時就已展開。

衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）2020年10月的衛星影像顯示，2架中國運-8反潛運輸機停在汕頭外砂機場的停機坪上。另外，在2021年5月7日的衛星影像也能見到類似機型飛機停在機場內，且依據Google地球發布的照片，其中一架正在跑道上滑行；就在5月7日當晚，我國防部晚間證實，共軍派遣運8反潛機2架次闖我西南空域，空軍責派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

到了今年9月2日，依據「行星實驗室」提供的衛星影像，可見6架殲-11/16同樣停放在汕頭外砂機場。而我國防部事後證實，9月5日及6日期間有多架殲-16、蘇-30戰機自汕頭方向進入我西南空域防空識別區。

分析指，依據我國防部及共機擾台的機型與飛行軌跡判定，汕頭外砂機場是共機進入台灣防空識別區的起降點。另一方面，依據先前報導，福建省3座空軍基地也正在進行大規模整修與升級，像是龍田空軍基地、惠安空軍基地等，疑似興建跑道、機棚、停機坪、火藥庫與行政大樓，且這些地點距離台灣僅約1、200英里（約161至322公里）。

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