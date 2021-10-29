屠夫一再殺狗大賺黑心錢拒繳罰鍰　執行署出重手查扣他5筆土地

▲執行署屏東分署將拍賣殺狗的陳姓義務人繼承土地 。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於11月2日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，不動產中有5筆義務人所有坐落萬丹鄉的土地，該名陳姓義務人兩度被查獲屠宰狗肉，還欠45萬元罰鍰，這次查扣他繼承人土地拍賣，以遏止義務人再犯，杜絕殺狗惡習。

陳姓義務人於2015年間遭動保團體向屏東縣政府檢舉其於民宅宰殺犬隻，縣政府至現場查緝，現場果然查獲犬隻遺體及肉塊，當時經媒體報導後引起輿論譁然。

他雖坦承販賣狗肉，也經縣政府依據動物保護法開罰，未料義務人竟復於2018年間再次被民眾舉報，縣府人員至現場冰箱帶回肉品，檢驗後果然證實又為狗肉，他一犯再犯，忽視動物權益、挑戰公權力，縣政府依據動物保護法規定處以最高罰鍰；然義務人並未繳交罰鍰，遂遭移送分署執行。

屏東分署受理義務人案件後，曾經拍賣義務人小貨車並扣押存款而有部分徵起，然目前尚欠高達45萬元罰鍰，為確保動物權益及彰顯嚴懲之決心，這次將繼續拍賣義務人繼承而來之名下所有不動產持分，以遏止義務人再犯，杜絕殺狗惡習。

屏東分署呼籲大眾，犬隻等小動物係人類生活的忠實伴侶，雖然天氣漸涼，吃狗肉進補乃錯誤的觀念，販賣、購買、食用或持有相關屠體、內臟或含有成分之食品，依據動物保護法第27條規定，主管機關可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布姓名、照片及違法事實，而且縣政府嚴罰移送後，分署必然強力執行，不論是動產、不動產、薪水、股票或保險金，都會成為查封扣押的標的，如果分署查獲義務人有脫產情形，並會依法限制出境及聲請拘提、管收。屏東分署要和大家共同守護毛小孩的生命安全，藉由公權力的貫徹執行，一起讓浪浪免於成為冬令犧牲品的恐懼。

屏東分署當天拍賣的不動產還有屏東市、鹽埔、內埔、車城、佳冬及枋寮的土地，有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，動產則有實用又搶手的新古機車2部，車齡僅1年至3年，以及已進入二拍的太平洋電纜與緯來電視股票。

這次不動產拍賣全部採通訊投標，當天下午3點於分署拍賣室先進行不動產開標，下午3點半進行動產拍賣。為因應疫情，欲觀看不動產開標或競買動產者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！