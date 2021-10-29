Facebook改名Meta　強調「元宇宙」願景！估10年內觸擊10億人

▲執行長祖克柏親自宣布改名Meta。（圖／翻攝自Facebook Connect直播）

文／中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導

社群媒體巨擘臉書（Facebook）的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布公司將更名為Meta，以納入公司的虛擬實境未來願景，也就是他所說的「元宇宙」。

美聯社報導，不過有人懷疑，祖克柏此舉似乎也是為了嘗試轉移外界對「臉書文件」（Facebook Papers）的注意力。這批外洩文件揭露臉書公司如何忽視內部報告與警告，其實臉書的社群網路已在全世界造成或擴大傷害。

根據祖克柏的說法，他預期元宇宙（metaverse）未來10年內將可觸及10億人。

他還說元宇宙會是個人們可以互動、工作、創造產品與內容的地方，他希望這個全新的生態系統能為創作者帶來「數以百萬計」的就業機會。

元宇宙的概念最早在1992年的科幻小說「潰雪」（Snow Crash）提出，是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。

隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上科技大廠的背書，元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。

具備元宇宙題材的不只有VR、AR硬體產業，包括人工智慧、晶圓代工、社群平台、遊戲、金融都將扮演關鍵角色。