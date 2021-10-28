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快訊／高雄托嬰中心集體虐童遭令停辦3個月　2托育員開罰12萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，社會局接獲通報後調閱監視器，發現整班約1歲左右的10位孩童，就有7位幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待。社會局晚間命該托嬰中心自11月1日起停辦三個月，2名托育人員依兒童及少年福利與權益保障法第49及97條各罰12萬元。

社會局晚間表示，鳳山某私立托嬰中心妨害多名幼童身心健康、發現幼童受虐未通報並違反機構設置標準，違反兒童及少年福利與權益保障法第83條情節嚴重，高雄市社會局依同法第107條，命該托嬰中心自11月1日起停辦三個月。

社會局5日接獲通報有1位幼童疑似受虐，經擴大調查檢視監視器畫面，發現另有6名幼兒也受虐，經訪談家長收集每位幼童受害狀況後，認定2名托育人員對7名幼童有不正當行為，包含有打孩子嘴巴、捏臉等，依兒童及少年福利與權益保障法第49及97條各罰12萬元。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，7位1歲幼兒遭捏臉、掌嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

社會局表示，托嬰中心受家長所託，應發揮專業細心照顧幼童，決不容許虐待行為，然該私立托嬰中心未妥善照顧幼童，還發生多達7名幼童受虐嚴重影響身心發展，發現幼童受虐也未通報，又於違法樓層4樓設置遊戲空間，違反，法令，社會局認定情節嚴重，依法命該托嬰中心停辦三個月。

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