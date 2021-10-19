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女兒疑遭保母虐死！鳳梨友痛批「台灣司法已死」　檢方回應了

▲▼鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

▲鳳梨好友11個月大的女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

記者洪靖宜、林冠吟／高雄報導

網紅「鳳梨」（吳泓逸）日前在臉書發文指出，好友刺青師雕博11月大的女兒送到朋友家僅2天，就疑似遭受虐待，頭部受到嚴重撞擊，急救後仍不幸宣告不治，檢警18日會同家屬進行複驗，但雕博卻透過友人PO文痛批檢警的態度，一直詢問和女兒無關的問題，「根本把我當犯人質問」，橋頭地檢署對此也回應了。

刺青師雕博14日將11月大的女兒送到53歲的蔡姓保母家托育，未料14日當天上午7點半才剛送過去，10點半就接到保母通知，指出女兒昏迷不醒，緊急開刀4小時候仍不幸於15日宣告不治。雕博事後受訪在殯儀館時，怒批保母說詞不斷反覆，至今仍不肯老實交代，讓他氣得直接「一巴掌過去」。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲雕博18日在殯儀館前受訪指出，保母說詞不斷反覆，至今仍不肯老實交代，讓他氣得直接「一巴掌過去」。（圖／記者賴文萱攝）

為釐清女嬰的死因，檢警18日會同家屬進行複驗，不過雕博18日晚間卻透過友人在臉書社團上怒批，台灣司法沒有公道，保母沒有被收押，還是一樣逍遙法外，而檢察官的態度也相當糟糕，不斷質問他和女兒死因無關的問題，問他平常有沒有在顧小孩、平常刺青都是什麼人？直言根本把他「當犯人在質問」，一旁的母親氣到怒瞪負責的檢察官，卻被檢察官回以「妳眼睛有問題嗎？」，讓母親氣到崩潰直呼「她的孫女白死了」，也讓他無法相信司法可以還給家屬一個公道，「台灣司法已死，惡人當道，能受到保護的從來不是受害者，我的心也早已經跟我女兒走了。」

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲雕博18日到殯儀館和檢察官一起對女兒的死因進行複驗與庭訊。（圖／記者賴文萱攝）

對此，橋頭地檢署回應，檢察官庭訊時是針對被害人的傷勢及案件後續的程序為家屬說明，本件已經完成複驗程序，檢警專案小組除等待法醫研究所報告外，也會持續調查案情，釐清事實。

地檢署指出，18日檢察官已與法醫研究所法醫歷時3小時完成複驗程序，詳細死因有待法醫研究所鑑定；而針對家屬質疑檢察官於庭訊時的態度部分，檢察官於複驗後已針對被害人的傷勢及案件後續程序為家屬說明，並詢問家屬，以了解被害人平日身體及案發前狀況，同時檢察官亦已指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調閱相關病歷資料，詢問相關證人以釐清案發過程。

此外，橋頭地檢署也成立專案小組進行偵辦，已在19日上午9時許前往仁武分局傾聽被害人家屬意見與訴求，了解被害人家屬想法，並向民眾呼籲能夠給予專案小組辦案空間及時間，地檢署並將全力追查真相，還給被害人公道。

▲保母家女嬰招魂 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女嬰家屬預計將在19日前往蔡姓保母家幫女嬰招魂 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲先前有網友「私刑報復」，到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

而雕博19日也將和其他家屬前往蔡姓保母家替女兒招魂，由於先前才有民眾到保母家灑冥紙、丟雞蛋，警方不敢大意，一早就在附近守候，以防失控行為發生；至於蔡姓保母的現況，當地里長表示，18日有和保母的先生聯絡上，他提到保母每天也相當自責、很痛苦，晚上都睡不著，蔡姓保母在當地風評很好，不敢相信會發生這種事情。

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