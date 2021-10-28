快訊／高雄私立托嬰中心爆虐嬰　7位1歲幼兒遭捏臉、掌嘴

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，7位1歲幼兒遭捏臉、掌嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，社會局接獲通報後調閱監視器，發現整班約1歲左右的10位孩童，就有7位幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待。社會局表示，目前涉及不當對待的2名托育人員已離職，也不得再於托育現場服務。

高市社會局副局長葉玉如表示，會發現該案主要是先有一名家長發現小孩送去托嬰中心時，情緒波動大，拒絕前往，並發現孩子背部有瘀青，才通報社會局。

社會局隨即展開調查，從監視器看到該托嬰中心，有2名托育人員有打孩子嘴巴、捏臉等不當行為，整班10名幼兒中，就有7名孩子遭受到這樣對待，顯見托育人員行為態樣不對。

社會局公布調查經過，10/5先有1位幼童通報受虐，後續檢視監視器畫面後，發現還有6名幼兒遭受不當對待，社會局第一時間通知整班10位孩童的家長，聯繫家長訪視，並介入關懷幼童的托育狀況及身心反映，並即命涉及不當對待的2名托育人員不得再於托育現場服務，目前2人皆已離職。

社工將於本週完成約訪家長，後續通知2名托育人員陳述意見，若違反兒少權法第49條規定，將依法處以罰鍰6萬至60萬，並得公布姓名、裁處5年至終身不得擔任托育人員。至於家長反映托嬰中心老闆另經營的數家幼兒園、托嬰中心，教育局及社會局也即刻前往稽查。



社會局表示，已終止與該私立托嬰中心的「準公共化」合作契約，命其改善並加強托育人員教育訓練，若再有違規情事，可處3 萬元至30萬元罰鍰，情節嚴重，將命其停辦1個月以上1年以下處分，並公布其名稱。