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社會 社會焦點 保障人權

高雄恐怖托嬰中心再爆黑歷史　家長怒控小朋友被「頭下腳上抱」

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，7位1歲幼兒遭捏臉、掌嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，日前就有家長在PTT上發文反推該家托嬰中心，直指小朋友每次送托都比怕怕的動作不想去，看了監視器確認施暴畫面，小朋友有被重推、打身體、頭下腳上抱法、拍打臉頰及其他非常粗魯的動作。事實上，該托嬰中心今年6月才被社會局發現雇用托育人員沒有事先核准，已涉行政違規並要求限期改善。

一名家長日前在PTT上發文反推這家恐怖托嬰中心虐嬰，該名家長指出，這家是今年剛開的托嬰中心，因為環境跟接托嬰兒不多情況下，才選擇了這間。剛開始3個月期間都沒有什麼特別情況，托育情形也很良好。後來可能是陸續收很多小朋友，所以導致人力不足，甚至有非登記的人員在場所代為照顧小朋友，被社會局調查到之後勒令改善。

▲▼有家長在PTT上爆料高雄私立托嬰中心虐嬰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲有家長在PTT上爆料高雄私立托嬰中心虐嬰。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而，該名家長的孩童在托育後情緒常常不穩定（時好時壞），每次送托都比怕怕的動作不想去。後來也發現身上不明傷痕，主任都說小孩在互動過程中所導致。直到接到社會局家暴防治中心打電話才知道托嬰中心已被其他家長舉報老師有暴力行為，在調閱監視器畫面有發現我家小孩也被施以暴力行為。

網友透露，他看了他家小孩被施暴畫面，有包含重推、打身體、頭下腳上抱法、拍打臉頰及其他非常粗魯的動作，並說明老師並非針對特定學生，而是所有被她照顧的小朋友都有被暴力對待的行為。

高市社會局副局長葉玉如表示，這家托嬰中心在今年1/29立案合格，6月曾被社會局發現雇用托育人員沒有事先經過核准，涉及行政違規的部分，有要求限期改善。

▲▼高雄市社會局副局長葉玉如。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市社會局副局長葉玉如表示，該家托嬰中心6月曾被社會局發現雇用托育人員沒有事先經過核准，涉及行政違規。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局在10/5接獲1位幼童通報受虐後，也隨即展開調查，檢視監視器畫面後，再發現還有6名幼兒遭受不當對待，包含打孩子嘴巴、捏臉、拍背、拍屁股等粗魯行為，立即命涉及不當對待的2名托育人員不得再於托育現場服務，目前2人皆已離職。

葉玉如說，今天社會局有再去該托嬰中心現場無預警稽查，並就照顧環境做要求，希望托育環境要能讓家長放心，孩子能受到好的照顧。目前該案檢察官已經介入，有查扣相關資料，會進入到司法調查。

行政調查部分牽涉到比較多的孩子，預計社工將於本週完成約訪家長，若違反兒少權法第49條規定，將依法處以罰鍰6萬至60萬，並得公布姓名、裁處5年至終身不得擔任托育人員。

社會局也已終止與該私立托嬰中心的「準公共化」合作契約，命其改善並加強托育人員教育訓練，若再有違規情事，可處 3 萬元-30 萬元罰鍰，情節嚴重，將命其停辦 1 個月以上 1 年以下處分，並公布其名稱。

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