台北101「年消費101萬會員破2千人」3招寵客　其中一點竟是「好停車」

▲台北101購物中心年消費上百萬會員，年底將突破2000名。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年全球疫情年，國外旅遊幾乎全面停滯，來台遊客大減，百貨商場主力轉向在地客層，台灣地標台北101為再加強深化主力客群，以現有優勢加上改裝計畫，用3招至今拚出年消費101萬元的高端會員達近2000人，其中一點竟是「讓貴賓好停車」，讓肯花大錢的會員每月都來報到1、2次。

台北101在台灣疫情期間，為深化主力客層消費，與EICP東方線上合作，針對台北101全會員消費型態與偏好的研究調查，勾勒會員的獨特樣貌與消費偏好，結果顯示高活躍會員中，將近8成、年消費達101萬元的尊榮會員，以及7成、單次消費達1萬元的禮讚會員，平均每個月會造訪台北101約莫1至2次，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的3倍，並指出3點原因，讓台北101讓高消費顧客持續回流。

商品品牌齊全、專人服務

台北101購物中心精品旗艦店齊聚，且均為專門大店，針對會員或品牌忠誠客推出客製化服務、預約鑑賞與多種類的品牌活動，讓高端客持續回流，尤其活動採預約制，今年珠寶腕表大賞，連續舉辦25場珠寶腕錶相關座談、164場零接觸的環遊世界沉浸式體驗活動，吸引超過5,000位新的高端潛力顧客入館消費，讓周年慶的業績與交易筆數都有成長。

停車容易

針對購物中心較為寬敞的場域，是先天優勢，加上有規劃VIP專屬停車位，讓會員即使在停車場爆滿時，可不需等待直接入內停車，甚至還有該區域專屬警衛定期巡視與支援服務，此外也提供6個充電車位，預計年底前還會有更多充電車位進駐。

集點與回饋勝於鍋碗瓢盆

相較於一般百貨推出來店禮或會員禮，台北101表示，高端精品客群基於社交因素，會特別關注新品與限量商品，即便在沒有促銷活動時也會搶購，近年已引導消費者直接從購物中累積回饋，除可延長使用時間外，平時存起來的購物金回饋，使用上就比特定周慶促銷期間更有感。