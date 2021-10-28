陳敏華涉私菸案仍晉升、繳4萬換緩起訴　黃國昌：到底仗誰的勢？

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

前年私菸案，當時的總統府警衛室主任陳敏華被記大過後，仍晉升少將，全案在北檢陸續3波偵結後，持續清查追究，確認陳敏華也參與私菸團購50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。對此，前立委黃國昌批評，陳敏華到底是仗誰的勢？國防部應給全民一個交代！

黃國昌28日表示，先參與走私、後說謊隱瞞，這樣還能升官，踐踏軍人尊嚴，事發兩年後，今日北檢突然悄悄公告，2019年總統專機走私香菸案，還有一個漏網之魚，令人震驚的，不只是北檢的拖延，還有當時擔任總統府侍衛室主任的陳敏華，也參與走私購買50條私菸！ 北檢決定給予「緩起訴」！

黃國昌指出，今年6月一審宣判時，他曾說過，下單訂菸的高層早都緩起訴罰錢了事，刑事重責卻由基層來扛，沒有想到的是，案發迄今超過兩年，竟然到現在才讓社會知道，原來去年「榮升少將」的陳敏華，原來也參與犯罪！ 北檢是否為了配合陳敏華晉升少將，刻意隱瞞拖延？還是陳敏華為了自己升官一直在說謊？

黃國昌認為，無論如何，先參與走私香菸，事後說謊隱瞞，這樣還能升官，根本是在踐踏軍人的尊嚴！ 陳敏華到底是仗誰的勢？國防部應給全民一個交代！

陳敏華在2019年私菸案爆發後，有消息傳出陳敏華否認參與團購私菸，僅因督導不周被懲處大過，後來因規劃執行「維安七號任務」圓滿有功，功過相抵，獲得在2020年晉升少將。

至於陳敏華涉案部分，經檢察官反覆確認相關證詞以及單據事證後，認定他也參與團購了50條菸，涉嫌逃漏菸品稅捐，依過去單純購菸者處分標準，給予緩起訴，處分時間1年，條件是在期限內繳庫4萬元，並要上6小時的法治教育。