　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳敏華涉私菸案仍晉升、繳4萬換緩起訴　黃國昌：到底仗誰的勢？

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

前年私菸案，當時的總統府警衛室主任陳敏華被記大過後，仍晉升少將，全案在北檢陸續3波偵結後，持續清查追究，確認陳敏華也參與私菸團購50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。對此，前立委黃國昌批評，陳敏華到底是仗誰的勢？國防部應給全民一個交代！

黃國昌28日表示，先參與走私、後說謊隱瞞，這樣還能升官，踐踏軍人尊嚴，事發兩年後，今日北檢突然悄悄公告，2019年總統專機走私香菸案，還有一個漏網之魚，令人震驚的，不只是北檢的拖延，還有當時擔任總統府侍衛室主任的陳敏華，也參與走私購買50條私菸！ 北檢決定給予「緩起訴」！

黃國昌指出，今年6月一審宣判時，他曾說過，下單訂菸的高層早都緩起訴罰錢了事，刑事重責卻由基層來扛，沒有想到的是，案發迄今超過兩年，竟然到現在才讓社會知道，原來去年「榮升少將」的陳敏華，原來也參與犯罪！ 北檢是否為了配合陳敏華晉升少將，刻意隱瞞拖延？還是陳敏華為了自己升官一直在說謊？

黃國昌認為，無論如何，先參與走私香菸，事後說謊隱瞞，這樣還能升官，根本是在踐踏軍人的尊嚴！ 陳敏華到底是仗誰的勢？國防部應給全民一個交代！

陳敏華在2019年私菸案爆發後，有消息傳出陳敏華否認參與團購私菸，僅因督導不周被懲處大過，後來因規劃執行「維安七號任務」圓滿有功，功過相抵，獲得在2020年晉升少將。

至於陳敏華涉案部分，經檢察官反覆確認相關證詞以及單據事證後，認定他也參與團購了50條菸，涉嫌逃漏菸品稅捐，依過去單純購菸者處分標準，給予緩起訴，處分時間1年，條件是在期限內繳庫4萬元，並要上6小時的法治教育。

ET快訊
發現「失落黃金島」！漁民打撈大量黃金　考古界震驚
經痛女狂吞「5顆日本神藥」！醫一照驚呆：破15個洞
「冰箱不能放廚房」2原因刷新三觀！消防員也傻了
男女野戰開啪！約見前任「肉色激情交纏」　過程全被拍下
外傭瘋玩TikTok！把輪椅嬤「當鋼管」熱舞　扭電臀影片曝
傳播妹摩鐵開趴為坐檯費鬧翻　怒喝「G水」昏迷全身抽搐慘死
蔡英文證實美軍在台訓練　國台辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

陳敏華涉私菸案仍晉升、繳4萬換緩起訴　黃國昌：到底仗誰的勢？

侯友宜撇核廢料責任　他痛批：國民黨拉屎給民進黨處理

快訊／蔡英文證實美軍在台協訓　外交部：台美安全議題合作深化

亞洲同志運動聯盟秘書處在台設立　賴清德：台灣有責任推動體育平權

謝長廷曝「證詞」駁施明德妻　調查局沒說我是特務或線民　

「習近平是大國領導人」　蔡英文：希望兩岸能找到解決歧見途徑

快訊／高考一級應考資格修訂　2024年起增列「英語檢定B1等級」

戴瑋姍轟包庇黑心業者賣病犬 新北動保處調稽查紀錄澄清

政院宣布軍公教調薪　鄭麗文：勿忘「被雙減」的退休人員

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

陳敏華涉私菸案仍晉升、繳4萬換緩起訴　黃國昌：到底仗誰的勢？

侯友宜撇核廢料責任　他痛批：國民黨拉屎給民進黨處理

快訊／蔡英文證實美軍在台協訓　外交部：台美安全議題合作深化

亞洲同志運動聯盟秘書處在台設立　賴清德：台灣有責任推動體育平權

謝長廷曝「證詞」駁施明德妻　調查局沒說我是特務或線民　

「習近平是大國領導人」　蔡英文：希望兩岸能找到解決歧見途徑

快訊／高考一級應考資格修訂　2024年起增列「英語檢定B1等級」

戴瑋姍轟包庇黑心業者賣病犬 新北動保處調稽查紀錄澄清

政院宣布軍公教調薪　鄭麗文：勿忘「被雙減」的退休人員

第一劑覆蓋率70％　蔡英文賀「提前達標」：謝謝大家團結努力

高級社區保全痛毆男住戶！壓地上狂揍　全因「以為他是機師」

他好奇亂撿路上紅包！一開驚見「詭異頭髮」嚇壞　內行人曝真相

中信盃黑豹旗／新店高中女球員許宇晴　守游擊又投球二刀流

台灣登山王10週年大戰29日登場　馮俊凱相隔2年再度參賽

改善睡眠品質先養成3個習慣　「舒眠精油」原來可以這樣用

尹啟相失憶醒來「每12hrs靈魂被迫轉移」！得獎動作新片台灣定檔

軍公教加薪！台酒受惠6000多人　冠財部轄下國營事業

東元戰火平息　會長黃茂雄：歡迎黃育仁回家看媽媽、陪家人吃飯聊天

中信盃黑豹旗／中華商海首參賽奪勝　目標64強上電視轉播

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

快訊／全國二級警戒維持至11月15日　最新社區防治措施出爐

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

蔡英文證實美軍在台　邱國正：沒有部隊進駐

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

即／否認顏莉敏出戰補選　顏清標「成功不必在顏家」

民進黨確定派「最強女醫師」出戰台中補選！

美脫口秀介紹台灣　立委英文解答「台灣人要什麼」

7位總統資政力推參戰中二選區　林靜儀昨遷戶籍到烏日

快訊／蔡英文證實美軍在台協訓　外交部：台美合作深化

馬英九三中案無罪　他反問朱立倫出價15億

李艷秋指蔡英文「這段話」讓人不寒而慄

更多熱門

相關新聞

即／涉私菸案　少將陳敏華繳庫4萬換緩起訴

即／涉私菸案　少將陳敏華繳庫4萬換緩起訴

前年引發政治風暴的國安私菸案，當時處於風暴中心的總統府警衛室主任陳敏華被記大過，卻仍獲得晉升少將，引發政壇議論，全案在北檢陸續3波偵結後，持續清查追究，確認陳敏華也參與私菸團購50條，28日依逃漏菸品稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫4萬元，並上法治教育6小時。

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

黃國昌點名辭媒體　趙少康：怎不去問海董

黃國昌點名辭媒體　趙少康：怎不去問海董

遭控喬科學城物流股權交易　洪耀福槓黃國昌互嗆法院見

遭控喬科學城物流股權交易　洪耀福槓黃國昌互嗆法院見

關鍵字：

陳敏華黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

女偶像當小三「20天開房16次」！

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面