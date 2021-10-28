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4歲獨眼童有救了！5天募650萬將赴美治療　佛心女醫自願全程陪同

記者賴文萱／高雄報導

住在彰化的4歲張小弟因罹患視網膜母細胞瘤，右眼已摘除，但目前僅存的左眼癌細胞持續擴散，再不搶救恐陷入暗黑世界，急需赴美治療。由於張小弟家境清寒，在消息曝光後，短短5天就順利募得超過650萬元，如願可以在本周六啟程，高醫佛心女醫生擔憂他們獨自赴美會遇到困難，也自願全程陪同他們就醫。

罹患眼癌的張小弟出身彰化低收入戶家庭，剛出生時外觀正常，但到了7個月大時才發現孩子看景物很吃力，常瞇著眼，曾帶去看眼科診所沒有檢查出原因。直到一歲多時，張小弟發高燒住院才檢查出眼癌，從此一家人幾乎以醫院為家，飽嘗各種治療的痛苦。

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲廖優美醫師(右)和張童的父母在病床邊陪張童玩遊戲，轉移身上的不適。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

張小弟目前右眼已摘除，僅存的左眼癌細胞持續擴散，再不搶救恐雙眼失明，5月來到高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療，經評估後急需赴美就醫，但龐大的醫療費也讓一家人憂心沒著落。

▲▼高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言(右)致贈張小弟(左2)玩具，祝福他赴美就醫順利。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言（右）致贈張小弟（左2）玩具，祝福他赴美就醫順利。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼張童的父母今感謝社會大眾愛心的湧入，幫孩子可以赴美就醫。右為高醫附院長林志隆、左為張童的主治醫師廖優美。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼張童的父母今感謝社會大眾愛心的湧入，幫孩子可以赴美就醫。右為高醫附院長林志隆、左為張童的主治醫師廖優美。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸彰化縣政府社會局協助開設張小弟指定捐款專戶，短短5天就募得超過650萬元，足以提供張小弟醫療所需，該專戶也於10月26日受理截止。

張小弟一家人預計周六11/30赴美治療，11/9回程，今天下午已在高醫辦理出院。張爸爸今也出面感謝來自社會的善款，若沒有大家的愛心，他們恐怕無法成行，另外，他也表示，若赴美治療後善款還有剩，願意捐出來讓高醫成立眼癌基金，幫助下一位類似病況的小朋友。

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張姓男童的主治醫師廖優美。

收治張小弟的高醫眼科醫師廖優美也相當佛心，由於擔憂張小弟一家人赴美就醫會有困難，也自願全程陪同前往，希望能藉此打通未來有類似病況的小朋友赴美就醫之路。

▲▼ 台日美攜手治療4歲眼癌男童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張童右眼已摘除，僅剩左眼微弱的視力，他喜歡把玩相機玩具，這也似乎成了他的另一隻眼睛。

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