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慎入！名醫美「抽脂如殺豬」　醫師邊跳舞對病患抽插　驚悚畫面曝

▲▼澳洲一名整形外科醫師蘭瑟（Daniel Lanzer）旗下的診所，近日被爆醫護人員於抽脂手術時嬉戲。（圖／澳洲abc新聞網）

▲澳洲一家名整形診所，醫師在做抽脂時，一邊跳舞一邊對病患又抽又插。（圖／翻攝自澳洲abc新聞網）

實習記者黃靜芸／綜合報導

澳洲一家醫美診所爆出醫療醜聞，有人錄下他們在手術過程中的誇張行為，一名病患躺在病床上，全身麻醉無知覺，正在進行抽脂手術，但手術時醫療人員竟一邊隨音樂起舞，一邊幫病人抽脂，抽脂的器具就隨著音樂節奏舞動，在病患身體中進進出出，畫面相當驚悚。

據《abc新聞網》報導，影片拍攝地點是在整形名醫蘭瑟（Daniel Lanzer）的診所裡，不過執刀的醫師並非蘭瑟本人，畫面中可看到，2名護理人員及1名外科醫師正在幫1名病患做抽脂手術，這名病患明顯沒知覺，而從影片的背景音樂可以聽到，當時手術室正在播放Dolly Parton的歌曲Jolene，這3名醫療人員就隨著歌曲舞動，絲毫不管手裡的專業器具及病床上的病患的安危。

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▲女醫師們手裡還拿著抽脂工具，隨著節奏對著病患抽抽插插。（圖／翻攝自澳洲abc新聞網）

影片曝光後，引發澳洲民眾震驚，澳洲整形外科醫生協會前主席馬克•阿什頓 (Mark Ashton) 表示，他們的行為「危險、無禮、令人困惑」，「如果你不給我看這些人，我會想『喔，這不可能發生在澳洲』」，「我們澳洲哪裡出錯了，以至於這兩個人認為這是可以被接受的、認為這是合理的、這是公平的遊戲」。

蘭瑟在社交媒體上擁有大量粉絲，在TikTok上就擁有500萬了粉絲，他拍攝了一系列的手術細節等內容供民眾觀賞，但近期的爭議可能讓支持他的粉絲逐漸下降。

▼手術片段在8:33秒左右。

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