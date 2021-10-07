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洗澡摸到腫塊罹乳癌全切除！　40歲熟女「自由晃動」超驚喜

▲罹癌乳房全切，內視鏡重建雙胸「自由晃動」40歲熟女超驚喜。（圖／記者游瓊華攝）

▲40歲陳小姐就醫確診乳癌，藉由內視鏡矽膠義乳重建手術，重拾自信。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲陳小姐因洗澡時摸到乳房有腫塊，就醫確診乳癌，轉診到中國附醫接受乳房外科評估後，安排全乳房切除及前哨淋巴節重建手術，並會診整形外科進行重建評估，藉由內視鏡矽膠義乳重建手術，術後兩側幾乎無差別，讓她重拾信心「抬頭挺胸」。

中國附醫整形外科醫師黃宗君說，陳小姐身材屬於中等體型，沒有過度肥胖、皮膚鬆弛或是極度下垂的乳房等問題，適合用內視鏡義乳隆乳重建手術。但黃宗君也提到，如果乳癌病患癌細胞已經侵入皮膚表層，就不適合。

醫師指出，現在的乳癌重建手術，不再像以前只是把胸大肌打開，目標把義乳放進去就結束，愈來愈多病患要求能夠平順、自然、可晃動，且柔軟可以穿內衣的乳房重建，要能達到這樣的目標，手術時就必須要藉由高解析度的內視鏡，做到精細的軟組織重建才有機會達成。

醫師提醒，雖然內視鏡乳癌義乳重建手術恢復較快，但術後需要引流管及傷口照護，2至3週時間無法洗澡碰水、避免辛辣重鹹的食物、患側上肢儘量避免激烈運動，也須避免趴臥姿勢。

此外，重建的外觀依照不同患者會有消腫自然的恢復期，一般約1至3個月可恢復較自然的外觀，建議術前充分諮詢整形外科醫師討論細節，方能幫病患得到最適當的重建。

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