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甜美網紅抽脂失敗慘死！「前胸肌膚潰爛」生前極痛苦　家屬揭黑幕

▲▼網紅抽脂去世。（圖／翻攝自微博）

▲小冉生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸又傳出因整形而送命的憾事。杭州一名擁有6萬粉絲追蹤的33歲網紅「小冉」日前因抽脂感染，於13日搶救無效去世，引發輿論高度關注。杭州市衛健委15日通報稱，這是一起醫療事故，涉事醫院-華顏醫療美容醫院存在術前缺乏認識、術中操作不當、術後觀察處理不及時等過錯，與患者死亡存在因果關係，承擔全部責任，並已作出賠償。

綜合陸媒報導，小冉5月2日在杭州華顏醫療美容醫院進行吸脂填充手術，5月4日術後因皮膚潰爛、器官衰竭轉入ICU搶救。2個月後，小冉因全身感染造成多器官衰竭，於7月13日搶救無效死亡。

▲▼網紅抽脂去世。（圖／翻攝自微博）

▲好友發文控訴。（圖／翻攝自微博，下同）

小冉好友通過其微博帳號發文（目前已設置為關注可見）稱，5月2日當晚，小冉在沒有告知家屬的情況下，獨自前往杭州華顏醫療美容醫院進行了抽脂填充手術，由院內一名叫高強的醫生負責。術前，院方對小冉進行了各項身體檢查，結果顯示小冉當時身體狀況允許接受手術。

沒想到，2天後的5月4日上午6點34分，家屬突然接到另外一家醫院-杭州綠城心血管病醫院ICU醫生打來的電話，通知小冉已多器官衰竭。ICU的醫生告知家屬，小冉的情況很不樂觀，隨時都有生命危險。院方表示，由於送往醫院不及時，小冉已經錯過最佳治療時間。

▲▼網紅抽脂去世。（圖／翻攝自微博）

好友進一步稱，她們查詢了小冉在整形醫院手術期間的護理紀錄單才得知，5月2日晚上術後至5月4日凌晨5點，小冉一直在喊痛，滿篇「疼痛」的描述。而涉事醫院在小冉表達痛苦的時候，只是簡單用藥。最後，小冉只好自己打急救電話，才被送到另一家醫院，可惜早已錯過了最佳治療時間。

好友發文顯示，小冉轉院後，已經有多個器官衰竭，前胸到肚子皮膚大面積潰爛、浮腫，只能靠著醫療儀器和藥物維持生命，2個月內做了2次全身殺菌手術，肚子直接開刀做了殺菌，沒想到13日突然腸胃出血，但仍敵不住細菌感染，最終不幸離開了人世。

▲▼網紅抽脂去世。（圖／翻攝自微博）

杭州市衛健委15日通報，5月2日，死者到華顏醫療美容醫院接受抽脂等醫美手術，術後出現感染性休克，後經綠城醫院、浙二醫院全力救治，最終於7月13日死亡。經杭州市醫學會組織專家評估，這是一起醫療事故，華顏醫療美容醫院存在術前缺乏認識、術中操作不當、術後觀察處理不及時等過錯，與患者死亡存在因果關係，承擔全部責任，並已作出賠償。同時，西湖區衛健局對涉事醫院做出警告和罰款的處罰，責成其停業整改，對負有責任的醫務人員將做出進一步處理。

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