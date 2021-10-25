小三突然人間蒸發　人夫提告追討821萬...法官：不用還！

▲高雄一名人夫不滿小三借了錢後突然避不見面憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

一名人夫陸續借給小三8百多萬元，但後來小三改名還避不見面、斷絕交往，他氣得打官司要求償還，橋頭地院開庭調查後，認定雙方確實有男女朋友關係，且無法證明有借貸關係，判決他敗訴，可上訴。

判決指出，阿義(化名)認識小茹(化名)1個月後，小芳即表示經濟上有困難要借錢，阿義自認平日就樂於助人，因此從2012年11月至2017年1月止，陸陸續續共借她821多萬元，用於投資美金保單、還債、買房等，但她卻於2019年1月間突然改名，還並與他斷絕聯繫，甚至避不見面，阿義察覺有異，因此打官司要求償還這筆借款。

不過小茹解釋，剛認識阿義時，不知道他已婚才跟他交往，後來接到阿義妻子的電話，要求不能再跟阿義接觸，才會因此斷絕來往，她說，這些錢是為規劃2人長期共同生活所需，並讓她生活無後顧之憂，根本不是借貸。

橋頭地院審理後，根據小茹提出慶生照片，阿義摟著她右肩開心合照，互動甚為親密自然，並在斷絕聯繫後，阿義仍傳送：「好好睡覺我很在乎你，好好照顧自己身體」、「心愛的老婆你忍心讓我日漸消瘦你說句話啊，我放棄一切就要你」等訊息，足以證明2人的確曾交往成為男女朋友關係，且未能證明雙方有借貸關係，因此判決小芳不用還，可上訴。