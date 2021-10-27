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天赦日「善惡百倍奉還」　專家曝有求必應開運密技

記者唐詠絮／彰化報導

今天農曆9月22日是天赦日，也是玉皇大帝開門巡視人間開恩特赦的特別日子，對此，民俗大師廖大乙指出，今天正能量是最強，也是開大運的好日子，務必把握，可以去廟裡拜拜求懺悔，或是簡單一動作，打電話或傳LINE給許久未見的友人問候與感恩，必能增加升官發財的好機會。

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

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廖大乙說，天赦日是上天留給民眾懺悔的好日子，往年天赦日有7天，獨獨今年只有6天，今天正好是承先啟後、行大運的好日子，除了今天以外還有10月初八、及12月初九日等3天，祈福求懺絕對可以讓自己有一番新氣象。

▲正妹門口被丟血豬頭，民俗專家「超惡毒降頭」：欲至對方死地。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙說天赦日可以用打電話開運。（圖／廖大乙提供）

廖大乙說，在這百無禁忌的一天，婚喪嫁娶或要出遠門求好運氣，絕對是福富庇蔭，但要記得在這一天行善則有百倍之善，作惡則有百倍之惡，行事絕對要謹守分際，並把握這難得的好日子，建議帶著小餅乾或糖果到廟裡求懺悔祈福，拜完後給大家分享，或是參加普施，絕對有求必應。

廖大乙也告訴民眾一個簡單求好運的好秘訣，利用今天打電話或是Line打給選久未見的同學、友人或是長官，關心對方就會有貴人、並增加友誼，就會有一個正能量開運的好機會。

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