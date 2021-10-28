風衣正妹M腿「當街三人行」！2男搶1女硬來太震撼　混戰影片瘋傳

▲大陸社交軟體近日瘋傳一則當街「三人行」影片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一則當街「三人行」影片，細節引起網友注意。影片顯示，在一處大型建築物旁邊的空地上，一名黑色長髮身穿米色風衣的正妹，M腿蹲坐在一名眼睛男的腿上，兩人隨後親吻，可下秒她又和旁邊另外一名黑衣男親密互動，全過程被路人拍下。

微博網友近日熱傳這則影片，畫面顯示，這名風衣正妹秀出美腿，以一個詭異的姿勢，和2名男子蹲坐在角落。只見，其中一名眼鏡男掰過女孩的後腦，親吻女孩，但女孩似乎不太願意，抗拒親熱把頭轉開。見到女方這種反應，眼鏡男突然暴走，瘋狂自打巴掌，隨後再次強吻。

過程中，旁邊一名黑衣男剛開始只是親撫女孩雙手，看到女孩拒絕和眼鏡男進一步互動，他隨後阻止眼鏡男強迫女孩，最後演變成2男搶1女的狗血畫面。期間眼鏡男甚至一度想脫掉上衣，而正妹則是任由2男擺布。

這段畫面一上傳網路後，立刻引起網友的注意，「我看不懂，但我大受震撼！」、「這三人圍著吃火鍋呢」、「光天化日，朗朗乾坤，在幹嘛呢！」另外，也有網友指出，「這不是有報導嗎，一個男的跟女的異地戀兩年，過去找她的時候發現出軌了，於是前任現任打起來了，然後把女的打傷了，在看傷勢。」