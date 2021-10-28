何博文跳針質詢惹怒侯友宜　「魷魚遊戲女孩」傻眼：有中二病嗎？

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者楊蕓／新北報導

民進黨新北市議員何博文昨天在議會質詢時，批評新北市長侯友宜不敢譴責中共軍機擾台，侯友宜罕見動怒回嗆「我在槍戰捍衛人民，你做過嗎？你做過嗎？」被指神似「魷魚遊戲」123木頭人女孩的台北市議員游淑慧，28日在臉書酸何博文「有中二病嗎？」、「是連幾分鐘的政策專業問題都問不出、沒準備，所以才總是要逼人做政治表態？」

面對何博文不斷質疑「不敢對中國共機擾台發表譴責」，侯友宜一度爆氣回嗆「我經過這麼多槍戰，看過這麼多生死，這一生都在守護中華民國，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？你做過嗎？你做過嗎？」何博文則回嗆「你不敢對中國譴責的態度，我實在很看不起，什麼叫我做過嗎？我可以啊，我只是沒有機會啊」，雙方脣槍舌戰，場面火爆。

這段質詢讓游淑慧直呼「是連幾分鐘的政策專業問題都問不出、沒準備，所以才總是要逼人做政治表態？」更酸何博文「真敢說，有中二病嗎？對啦、對啦，我也只是沒機會長高，否則就比林志玲更OO……」、「一個沒用生命保護過人民的民代，去質問用生命保護過人民的市長？不覺得臉紅？對啊，何博文沒機會，蘇貞昌也沒機會拿掃把戰到底，林昶佐不當兵所以更沒機會，那你們在鬼吼什麼呢？」、「自己沒做過的事，質疑別人做得到嗎？」

游淑慧說，「立場已是一切，事實從來欠奉」是共產黨文化大革命的描述，現在民進黨動不動指著鼻子要人表態，在民主的議會殿堂裡面，首長們被逼著宣誓表態、背誦語錄，否則會面臨清算批鬥，直呼「讓大家以為我們都穿越時空到文革時代演行動劇。」