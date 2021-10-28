C300哥撞外送棄車落跑！嬤嘆沒救了　網刷「肇逃原因」：可恥

記者葉國吏／綜合報導

因加油只願意付300元全台爆紅的賓士C300駕駛「300哥」，27日因闖紅燈衝撞外送員後逃逸再次被關注，這次不僅他的身分被起底，就連他的阿嬤也都出面受訪嘆氣說他沒救了。至於肇逃原因，網友都認為300哥應該是有酒駕。

▲白色賓士肇逃，有眼尖網友就發現，這台C300就是去年加油事件的那台。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）

監視器畫面可見，白色賓士車27日凌晨0點29分行經學成路、大學路口，直接闖紅燈未減速，結果撞飛30歲黃姓女外送員，撞擊瞬間力道之大，連整輛機車都噴飛解體。不過，車上3人非但沒有關心黃女傷勢，反而趕在警方到場前開溜，直接棄車逃逸。三峽警分局證實，這輛AYS-6669就是去年惹出加油風波的賓士車，但尚未確認駕駛是否就是陳姓車主本人。

▲外送員騎乘的機車被撞到車殼全掉了。（圖／翻攝自Facebook／iBeta 愛北大）

陳姓車主阿嬤表示，孫子其實根本就沒有駕照，之前整天回來就一直吵鬧，吵到她都受不了，一度勸說「你們現在這樣還沒賺錢，也沒辦法開那一台（賓士）」，但孫子不依不撓，承諾買車以後「我會改」，沒想到現在卻因這台賓士惹出一堆事情，大嘆拿孫子真的沒辦法「哭到現在也沒眼淚哭了」。

臉書社團「每日關心AYS-6669的加油狀況」有人討論此事，紛紛認為300哥逃逸的原因可能是因為酒駕，「百分99是酒駕才不敢留在現場」、「到現在沒換車牌也是滿有勇氣的」。